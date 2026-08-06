Kenia, México, Colombia e Indonesia protagonizan la recta final del Festival Folklórico de Cáceres

La música y las tradiciones de cuatro continentes volverán a llenar de color las plazas de la provincia de Cáceres. El XXXIX Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo continúa su recorrido por distintos municipios gracias al respaldo de la Diputación de Cáceres, que financia íntegramente las actuaciones internacionales en doce localidades sin coste para los ayuntamientos.

Tras su paso por Caminomorisco, Escurial, Casillas de Coria, Hinojal, El Gordo, Mirabel y Robledillo de la Vera, el festival encara ahora su recta final con nuevas actuaciones de grupos procedentes de Kenia, México, Colombia e Indonesia.

La próxima cita será este miércoles, 6 de agosto, en Madroñera, donde actuará el grupo Nairobi Dance Ensemble, de Kenia. El viernes 7 de agosto será el turno de Torrecillas de la Tiesa, que recibirá al Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya y al conjunto Son Lince, ambos de México. Un día después, el 8 de agosto, la Corporación Yemayá, de Colombia, llevará su espectáculo a Aldeanueva de la Vera.

Conjunto Folklórico KTF Radha Sarisha de Indonesia. / Diputación de Cáceres

El recorrido continuará el 11 de agosto en La Aldea del Obispo con el conjunto indonesio KTF Radha Sarisha y concluirá el 13 de agosto en Villamiel, donde volverá a actuar el grupo keniano Nairobi Dance Ensemble.

Sin coste para los municipios

La participación de estas agrupaciones internacionales es posible gracias al convenio de colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Folclore. La institución provincial asume tanto el caché de los grupos como las necesidades técnicas de cada actuación, permitiendo que los municipios puedan disfrutar de espectáculos de carácter internacional sin asumir ningún gasto.

El último convenio firmado entre ambas entidades incrementó la aportación provincial en 40.000 euros, hasta alcanzar un presupuesto total de 100.000 euros. Un aumento que, según explicó la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, responde al compromiso de seguir fortaleciendo la difusión y conservación del patrimonio inmaterial extremeño.

"El folclore es la voz del pueblo que sigue cantando y contando su historia, y tenemos la obligación de cuidarlo, por lo que este aumento permite profundizar en la actividades, programas y formación en los municipios de la provincia".

Mucho más que un festival

La colaboración entre la Diputación y la Federación Extremeña de Folclore va más allá de este festival. Entre las iniciativas impulsadas destaca la creación de dos escuelas itinerantes de tamborileros, además del programa Enraizarte, que ofrece formación en danza tradicional, música y vestuario en distintos municipios de la provincia.

Grupo Nairobi Dance Emsemble de Kenia. / Diputación de Cáceres

Precisamente este programa ha ampliado su oferta formativa hasta las 80 horas, el doble que en ediciones anteriores, con el objetivo de favorecer la transmisión de los conocimientos ligados al folclore entre las nuevas generaciones.

A ello se suma el consolidado Festival Infantil Ángela Capdevielle, que reúne cada año a más de 200 niños y niñas de distintos municipios en torno a la música y las danzas tradicionales, fomentando la convivencia y el conocimiento del patrimonio cultural extremeño desde edades tempranas.