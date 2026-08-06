Seguridad ciudadana
Se mantiene la precaución en Malpartida de Plasencia por la oleada de intentos de robo en domicilios
Las autoridades avanzan en las investigaciones de los intentos de robo y solicitan información ciudadana sobre un vehículo sospechoso
El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia se ha sumado este miércoles a los avisos a la población tras registrarse intentos de robo en viviendas del municipio. En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el consistorio confirma que ha recibido diversos avisos de vecinos sobre intentos de entrada forzosa en domicilios y solicita a la ciudadanía que extreme las medidas de precaución y comunique de inmediato cualquier comportamiento sospechoso a la Policía Local o a la Guardia Civil.
Se trata de un nuevo aviso que da continuidad a la preocupación existente en la localidad desde hace semanas, después de que el pasado 1 de agosto la Policía Local alertara de varios delitos contra la propiedad y difundiera una serie de recomendaciones preventivas para proteger las viviendas.
Refuerzo de la Guardia Civil
En un segundo comunicado emitido también este miércoles, el Ayuntamiento informa de que, desde que se conocieron los primeros hechos, ha mantenido una estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además, explica que ha solicitado formalmente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres un refuerzo de la vigilancia en el municipio. Como consecuencia, se ha incrementado la presencia de efectivos de la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada con la Policía Local para reforzar la seguridad y prevenir nuevos delitos.
El consistorio añade que las investigaciones se encuentran "avanzadas" y continúan desarrollándose con la máxima diligencia por parte de los cuerpos de seguridad.
Mientras tanto, hace un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos, aunque insiste en la importancia de colaborar con las autoridades comunicando cualquier incidencia o movimiento sospechoso.
Un aviso que ya lanzó la Policía Local
La preocupación no es nueva. Hace solo unos días, la Policía Local ya advirtió de que durante las últimas semanas se habían registrado varios robos en domicilios del municipio y pidió a los vecinos adoptar medidas preventivas.
Según aquella comunicación, los autores buscaban principalmente joyas, dinero en efectivo y objetos de valor, por lo que se recomendaba guardar estos bienes en lugares seguros y poco habituales, cerrar siempre puertas y ventanas incluso durante ausencias breves y dejar algunos elementos de la vivienda que simulen presencia cuando no haya nadie en casa.
Buscan un Audi gris
Junto a esas recomendaciones, la Policía Local difundió una imagen de un vehículo de interés para la investigación: un Audi A4 Avant de color gris. Los agentes solicitaron la colaboración ciudadana para localizar cualquier información relacionada con ese turismo, especialmente si fue visto en Malpartida de Plasencia o sus inmediaciones el pasado 31 de julio.
La Policía Local pidió que cualquier dato, imagen o testimonio que pueda ayudar a la investigación sea comunicado de inmediato a los cuerpos de seguridad, recordando que toda la información será tratada con absoluta confidencialidad.
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