Viste tu escaparate de Montehermoso y llévate hasta 300 euros este verano

El comercio local continúa siendo uno de los grandes motores de los municipios rurales. Son esos negocios donde varias generaciones de una misma familia han cruzado la misma puerta, donde basta pedir "lo de siempre" porque el dependiente conoce a cada cliente desde hace años o donde una compra termina convirtiéndose en una conversación sobre la familia, las fiestas o el pueblo.

Ese vínculo cotidiano, que forma parte de la identidad de muchas localidades, es el que Montehermoso quiere poner en valor con una iniciativa que invita a los comerciantes a sacar toda esa esencia a sus escaparates.

Con motivo de la celebración del Mercado Rural Artesano, previsto para el próximo 16 de agosto, el Ayuntamiento ha convocado la primera edición del concurso 'El Arte de Nuestros Escaparates', una propuesta que busca transformar las fachadas comerciales en una prolongación de la historia, la artesanía y las tradiciones del municipio.

El escaparate como carta de presentación del pueblo

El escaparate es, en muchas ocasiones, el primer contacto entre un comercio y quien pasea por sus calles. En esta ocasión, el Ayuntamiento quiere que también se convierta en una ventana abierta a la identidad montehermoseña.

Los participantes podrán inspirarse en elementos vinculados a la artesanía, las costumbres populares, el patrimonio o cualquiera de las señas de identidad que han convertido al municipio en uno de los referentes culturales del norte de la provincia.

La convocatoria está abierta a todos los comercios, establecimientos y empresas de servicios de Montehermoso, que podrán formalizar su inscripción hasta el 7 de agosto a través del Ayuntamiento o de la sede electrónica municipal.

Premios para impulsar el comercio local

El certamen repartirá 600 euros en premios, además de varios reconocimientos especiales destinados a destacar aquellas propuestas que mejor reflejen el carácter del municipio. El primer premio estará dotado con 300 euros, mientras que el segundo recibirá 200 euros y el tercero 100 euros.

Además, el jurado concederá tres menciones especiales: Mejor Integración de la Artesanía Local, Identidad Montehermoseña y Compromiso con el Comercio Local, categorías que buscan reconocer el esfuerzo de quienes utilicen sus escaparates para contar la historia del pueblo a través de pequeños detalles.

El Mercado Rural Artesano como escaparate de la tradición

El concurso se enmarca dentro de la programación del Mercado Rural Artesano, una cita que volverá a reunir en Montehermoso a artesanos, productores y visitantes atraídos por algunos de los oficios y productos más representativos del entorno.

La coincidencia de ambas actividades permitirá que el ambiente festivo se extienda también al comercio local, favoreciendo que quienes recorran el mercado descubran igualmente los establecimientos del municipio.

La iniciativa responde a una tendencia cada vez más extendida en numerosos pueblos de Extremadura, donde los escaparates dejan de cumplir únicamente una función comercial para convertirse en una herramienta capaz de dinamizar las calles, atraer visitantes y reforzar el sentimiento de pertenencia.

Mucho más que decorar un escaparate

En los pequeños municipios, los comercios representan mucho más que un lugar donde comprar. Son espacios de encuentro, conversación y confianza construidos durante décadas entre vecinos que se conocen por su nombre y forman parte de la misma historia.

Con este concurso, Montehermoso quiere reconocer precisamente ese papel que desempeñan los pequeños negocios en la vida cotidiana del pueblo. No solo premiará la creatividad, sino también la capacidad de transmitir aquello que hace diferente a la localidad: su artesanía, sus costumbres y la cercanía que aún caracteriza al comercio de siempre.

Cuando un escaparate también cuenta historias

Detrás de cada escaparate no solo hay productos expuestos, también hay generaciones de comerciantes que han abierto la persiana cada mañana, clientes que siguen entrando por costumbre y una forma de entender el comercio donde la confianza vale tanto como la venta.

Este verano, Montehermoso quiere que esa historia también pueda leerse desde la calle, demostrando que la tradición no solo se conserva en los museos o en las fiestas, sino también en esos pequeños negocios que llevan toda la vida formando parte del paisaje del pueblo.