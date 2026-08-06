Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer

Triste noticia para Navaconcejo. La concejal de Deportes e Igualdad, María Fernández Garrido, ha fallecido tras una larga lucha contra el cáncer. El ayuntamiento ha comunicado este jueves la noticia a través de un comunicado oficial en el que decreta tres días de luto oficial y la suspensión de todos los actos deportivos, culturales y del resto de actividades programadas en el municipio.

La alcaldesa, Cristina Alonso, ha lamentado el fallecimiento de la edil, de quien ha destacado su "trabajo, dedicación y compromiso" durante los tres años y medio que formó parte del equipo de Gobierno. "Su entrega a Navaconcejo fue absoluta, trabajando siempre con responsabilidad, cercanía y una enorme vocación de servicio", señala el comunicado..

La regidora también ha querido recordar la fortaleza con la que afrontó la enfermedad. "María fue, además, un ejemplo de fortaleza y de lucha. Inició esta etapa en el Ayuntamiento enfrentándose ya a un cáncer y, aun así, nunca dejó de trabajar por su pueblo. Día tras día luchó con una valentía y una entereza admirables, sin perder la ilusión ni el compromiso con los vecinos de Navaconcejo", señala el escrito, que añade que "esa terrible enfermedad ha terminado arrebatándonos a una gran mujer, una gran compañera y una extraordinaria servidora pública".

El ayuntamiento también ha puesto en valor su vinculación con el baloncesto, una de sus grandes pasiones, un deporte al que "dedicó gran parte de su esfuerzo e ilusión, impulsándolo siempre con entusiasmo y cariño".

En señal de duelo, el consistorio ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales quedarán suspendidos todos los actos previstos. Asimismo, ha pedido a los vecinos que recuerden a la concejala "con el cariño que supo ganarse" y que mantengan vivo "su ejemplo de entrega, de valentía y de amor por Navaconcejo".

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La alcaldesa ha concluido el comunicado agradeciendo a Fernández "por todo el trabajo realizado, por llevar siempre el nombre de Navaconcejo con orgullo y por todo lo que hiciste por este pueblo y por sus vecinos y vecinas". "Navaconcejo está de luto. Perdemos a una concejala excepcional, pero, sobre todo, perdemos a una persona buena, generosa y luchadora que deja una huella imborrable en nuestro municipio. Nunca te olvidaremos. Descansa en paz", ha finalizado.