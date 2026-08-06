El aliado de los ciclistas ya espera en dos pueblos de Cáceres

La provincia de Cáceres, un territorio marcado por sus espacios naturales, montañas y amplias llanuras, se convierte cada verano en uno de los destinos favoritos para los amantes del cicloturismo. Con la llegada del buen tiempo, son muchos los vecinos que aprovechan para recorrer los caminos de su entorno y miles de visitantes llegan atraídos por las rutas que atraviesan algunos de los paisajes más espectaculares de la región.

Sin embargo, una bicicleta no ofrece las mismas comodidades que un coche y un simple pinchazo, una cadena destensada o un tornillo flojo pueden poner fin a la jornada. Para evitarlo, dos municipios de la provincia han decidido dar un paso adelante con la instalación de estaciones públicas de reparación e inflado de bicicletas.

Logrosán y Guadalupe ya cuentan con estos nuevos puntos de mantenimiento, unas infraestructuras que permiten realizar pequeñas reparaciones de forma gratuita y continuar la ruta sin necesidad de desplazarse hasta un taller. La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por la Diputación de Cáceres para reforzar los servicios dirigidos a los ciclistas y consolidar el territorio como un destino de referencia para el turismo activo.

Herramientas al servicio de los ciclistas

La estación instalada en Logrosán ha sido diseñada para facilitar las tareas básicas de mantenimiento durante los recorridos. El punto dispone de una bomba de aire de uso libre y de un completo juego de herramientas que permite realizar ajustes habituales, como apretar tornillos, reparar pequeños desperfectos o corregir incidencias mecánicas sencillas.

El sistema incorpora además un mecanismo de préstamo mediante depósito. Para acceder a las herramientas basta con introducir una moneda, que se recupera íntegramente una vez finalizado el uso y cerrado correctamente el compartimento. De esta forma se garantiza la disponibilidad del material para todos los usuarios.

La actuación responde a una necesidad cada vez más frecuente en un territorio donde el cicloturismo continúa ganando protagonismo tanto entre los residentes como entre quienes visitan la provincia para recorrer sus espacios naturales.

Una parada estratégica en la Apalaches Bike Loop

La nueva infraestructura presta un servicio especialmente importante a quienes recorren la Apalaches Bike Loop, uno de los proyectos cicloturistas más ambiciosos del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

Más que una ruta deportiva, este itinerario propone descubrir el territorio desde la filosofía del "slow travel", invitando a recorrer con calma los paisajes, el patrimonio y la gastronomía de la comarca.

El recorrido se divide en tres grandes bucles interconectados. El Bucle Este, de 153,6 kilómetros, atraviesa valles y rañas; el Bucle Central, con 161,5 kilómetros, pasa por Logrosán y conecta localidades como Guadalupe, Cañamero o Berzocana; mientras que el Bucle Oeste, de 105,7 kilómetros, recorre dehesas y zonas de transición que muestran otra de las grandes riquezas naturales del Geoparque.

La posibilidad de completar los itinerarios por etapas favorece que los visitantes permanezcan más tiempo en los municipios, impulsando también el comercio, la hostelería y los alojamientos rurales.

Guadalupe también refuerza sus servicios

A esta iniciativa se ha sumado recientemente Guadalupe, donde también se ha instalado una estación de reparación de bicicletas gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres dentro de uno de sus proyectos vinculados a las rutas BTT.

La actuación se completa con nueva señalización destinada a mejorar la orientación de los ciclistas y facilitar el acceso a los diferentes recorridos del entorno. Con ello se pretende ofrecer una experiencia más cómoda y segura a quienes eligen este municipio como punto de partida o de paso durante sus rutas.

Impulsar un turismo más sostenible

La creación de estos nuevos servicios se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo es mejorar las infraestructuras destinadas al turismo activo y fomentar formas de movilidad respetuosas con el medio ambiente, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo económico de los municipios rurales.

El cicloturismo se ha convertido en una de las modalidades con mayor crecimiento en Europa y cada vez son más los viajeros que planifican sus vacaciones buscando rutas bien equipadas, servicios específicos y destinos donde la naturaleza y el patrimonio formen parte del recorrido.

Mucho más que un punto para inflar ruedas

Detrás de esta iniciativa hay mucho más que una nueva infraestructura en el municipio, sobre todo representa una apuesta por hacer que recorrer el territorio resulte más fácil, seguro y atractivo para quienes la descubren sobre dos ruedas.

En una provincia como Cáceres, donde el paisaje invita a disfrutarlo sin prisas, saber que tienes a tu disposición una herramienta a la que acudir en caso de contratiempo, puede marcar la diferencia entre una escapada divertida y una que finalice antes de lo esperado.