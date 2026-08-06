Piscinas vacías y huertos sin riego: Talaveruela de la Vera entra en prealerta por falta de agua

Talaveruela de la Vera afronta un verano marcado por la escasez de agua. Con las reservas municipales reducidas a la mitad de su capacidad, el Ayuntamiento ha decretado la situación de prealerta y ha activado un paquete de restricciones con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable hasta la llegada de las lluvias de otoño.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la balsa municipal se encuentra actualmente en torno al 50% de su capacidad, una situación que atribuye a los graves daños que sufrieron las infraestructuras hidráulicas durante los temporales registrados el pasado mes de enero.

Con el objetivo de asegurar el suministro hasta la llegada de las lluvias otoñales, el Ayuntamiento ha activado un plan de medidas que limita los usos no esenciales del agua procedente de la red municipal.

Prohibido llenar piscinas y regar huertos

Entre las principales restricciones figura la prohibición total de llenar o rellenar piscinas particulares, así como el lavado de vehículos con mangueras u otros sistemas conectados a la red de abastecimiento.

Tampoco estará permitido el baldeo de calles, patios, fachadas o cualquier otra superficie con agua potable, mientras que queda suspendido el riego de huertos y cualquier tipo de cultivo que utilice agua destinada al consumo humano.

El consistorio también insta a eliminar cualquier uso ornamental, recreativo o no esencial del agua mientras se mantenga la situación de prealerta.

Medidas en los espacios públicos

Las restricciones también afectan a las instalaciones municipales. El Ayuntamiento ha ordenado el apagado de todas las fuentes públicas del municipio y reducirá la presión de la red de abastecimiento para disminuir el consumo.

Ayuntamiento de Talaveruela de la Vera. / E.P

Además, el riego de las zonas verdes municipales se limitará al mínimo imprescindible para garantizar la supervivencia de la vegetación, una recomendación que el consistorio hace extensiva a los jardines particulares.

Llamamiento al ahorro

Junto a las restricciones, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración de los vecinos para reducir el consumo diario de agua mediante pequeños gestos cotidianos. Entre las recomendaciones figuran priorizar las duchas frente a los baños, cerrar el grifo durante el cepillado de dientes o el afeitado, utilizar lavadoras y lavavajillas únicamente cuando estén a plena carga y reutilizar el agua siempre que sea posible.

El objetivo, señala el consistorio, es preservar las reservas disponibles y garantizar el abastecimiento de toda la población hasta que las precipitaciones permitan recuperar los niveles habituales de la balsa municipal.