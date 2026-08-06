Robledollano convierte sus calles en el lienzo más grande del verano este fin de semana

Robledollano se prepara para vivir unas fiestas donde la tradición volverá a teñirse de color. El municipio cacereño celebra estos días las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, una de las citas más esperadas del calendario local, en la que la devoción religiosa convivirá con propuestas deportivas, musicales y familiares.

Entre todas ellas destaca una actividad que, en apenas unos años, se ha convertido en uno de los grandes símbolos del verano: la Carrera de Colores, una cita en la que serán los propios vecinos quienes llenarán de color las calles del municipio.

La programación comenzó hace una semana con la tradicional bajada en procesión de la imagen de la patrona desde su ermita hasta el casco urbano, un acto que marcó el inicio de los preparativos para unas fiestas que combinan los actos religiosos con una amplia oferta de ocio pensada para todas las edades.

Del fervor a la fiesta del color

La jornada central dedicada a la patrona se celebró este miércoles con la Santa Misa en honor a la Virgen de las Nieves, cantada por el coro de Robledollano. Tras la eucaristía tuvo lugar la tradicional procesión acompañada por la Cofradía de la Virgen y la Charanga Los Molineros, seguida por la actuación del Grupo de Danzas Adela Gil y sus niñas en la Plaza de la Constitución. La noche concluyó con la música de DJ Samu y DJ David Cerro en las pistas polideportivas.

Sin embargo, será este viernes cuando el municipio cambie por completo de aspecto. A las 20:00 horas arrancará desde el Ayuntamiento la Carrera de Colores, abierta a participantes de todas las edades —con los menores acompañados por un adulto— y con un precio simbólico de cuatro euros.

El recorrido finalizará con una gran Fiesta de la Espuma en las pistas polideportivas, convirtiendo el centro del pueblo en un escenario completamente distinto al habitual.

Cinco días de actividades para todos los públicos

La programación continuará este jueves 6 de agosto con una intensa jornada de actividades. Desde las 11:00 horas se celebrarán los juegos infantiles de Veranos de la Mancomunidad en la nave municipal para niños de entre cinco y doce años.

A las 12:00 horas tendrá lugar un torneo de futbolín en el Centro Joven y, ya por la tarde, un torneo nocturno de pádel para niños a las 20:00 horas. A las 22:15 horas, la Plaza de la Constitución acogerá el Festival Bailongo Infantil, organizado por el programa Concilia, antes de dar paso, a las 00:30 horas, a una nueva sesión musical con DJ Lobo y DJ Black Álvaro.

El viernes, además de la Carrera de Colores, comenzará con un torneo de petanca a las 08:00 horas y otro de ping-pong a las 11:00 horas. La jornada concluirá con el espectáculo de magia Sueños Mágicos, protagonizado por Fabio el Mago, a las 22:00 horas, seguido de una discoteca móvil con DJ Óscar Herrera y DJ Pablo Romero desde las 00:30 horas.

El sábado arrancará con la tradicional ruta de cañas por los bares del pueblo junto a la Charanga Los Pintores, a partir de las 13:00 horas. A las 19:00 horas se celebrará el concurso de disfraces, mientras que la noche estará protagonizada por el tributo a Los Chichos 'José de Romero. Son Ilusiones', desde las 22:00 horas, y una verbena amenizada por la Orquesta Ipanema, que continuará posteriormente con una nueva sesión de DJ Samu.

Las fiestas finalizarán el domingo con otra ronda de cañas acompañadas por la Charanga Impacto a las 13:00 horas. Por la tarde, desde las 17:00 horas, la Plaza San Blas albergará una gran Fiesta Acuática, con castillos hinchables, toboganes y una nueva Fiesta de la Espuma para todos los públicos. El broche lo pondrá el monologuista Miki Dekai, que actuará a las 22:00 horas en la Plaza de la Constitución.

Una celebración que une generaciones

Más allá de las actividades lúdicas, las fiestas mantienen un importante componente religioso. Cada tarde, a las 20:00 horas, la iglesia del municipio acogerá la tradicional novena en honor a la Virgen de las Nieves, reforzando el carácter devocional de unas celebraciones profundamente arraigadas en la historia de Robledollano.

Las fiestas cambian con el paso de los años, incorporan nuevas propuestas y adaptan sus tradiciones a las nuevas generaciones. Sin embargo, mantienen intacta su esencia basada en reunir a todo un pueblo alrededor de una misma celebración.

Este tipo de celebraciones comenzaron a popularizarse en España entre 2013 y 2014, inspiradas en festivales internacionales como el Holi Festival de la India y otros eventos europeos. Con el paso de los años numerosos municipios de la provincia de Cáceres incorporaron este formato a sus programas estivales como una propuesta especialmente atractiva para el público joven y familiar.

Este verano, Robledollano reivindica que el verdadero éxito de unas fiestas no está solo en mantener las tradiciones, sino en la capacidad de reunir a todo un pueblo para crear recuerdos que perduran mucho después de que terminen.