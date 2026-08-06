La Sierra de Gata recuerda al cabo mayor Alberto Guisado, fallecido en el incendio de 2012: "Siempre en nuestra memoria"

La Sierra de Gata volvió a detenerse este martes para recordar a uno de los hombres que perdió la vida intentando protegerla. El Ayuntamiento de Gata y la Unidad Militar de Emergencia (UME) rindieron un nuevo homenaje al cabo mayor Alberto Guisado Majano, fallecido el 4 de agosto de 2012 durante las labores de extinción del gran incendio forestal que asoló la comarca.

Cuando se cumplen catorce años de aquel accidente, familiares, compañeros del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) y representantes municipales participaron en un sencillo acto celebrado junto al monolito levantado en su memoria en la localidad cacereña.

A través de sus redes sociales, la UME recordó al militar con un mensaje de reconocimiento: "Como cada año, ayer recordamos junto a sus familiares y compañeros del BIEM I, al cabo mayor Alberto Guisado, fallecido mientras participaba en la extinción de un incendio forestal en la Sierra de Gata. Siempre en nuestra memoria".

Un accidente durante la operación contra el incendio

La muerte de Alberto Guisado se produjo en plena campaña de lucha contra incendios forestales de 2012, dentro de la denominada operación 'Gata'. El 4 de agosto, la Sección de Intervención 122, de la que formaba parte, recibió la orden de realizar un ataque directo sobre el frente del fuego.

Durante uno de los desplazamientos, la autobomba en la que viajaba sufrió un accidente al cruzarse con otro vehículo. Al apartarse para facilitarle el paso, el terreno cedió y el vehículo volcó por un deslizamiento del firme.

El siniestro costó la vida a Alberto Guisado y dejó además heridos a otros tres miembros de la unidad. El militar tenía entonces 35 años y era padre de un niño.

Una trayectoria de servicio

Antes de su fallecimiento, Alberto Guisado había sido distinguido con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, además de recibir la Medalla OTAN de la misión ISAF en Afganistán y la Medalla OTAN de Kosovo, reconocimientos que reflejaban su trayectoria profesional tanto en operaciones internacionales como en el servicio prestado dentro de las Fuerzas Armadas.

Alberto Guisado. / Ayuntamiento de Villasequilla

Tras su muerte, el Estado le concedió de forma póstuma la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo y la Medalla al Mérito de la Protección Civil, en su categoría de oro y con distintivo rojo. Un año después, en 2013, fue ascendido honoríficamente al empleo de cabo mayor.

Trece años después de aquel incendio que marcó la historia reciente de la Sierra de Gata, el homenaje celebrado en la localidad mantiene vivo el recuerdo de quien perdió la vida mientras trabajaba para frenar el avance de las llamas y proteger la comarca.