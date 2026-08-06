Fiestas
Trujillo busca empresa para organizar sus fiestas taurinas en septiembre
El Ayuntamiento de Trujillo saca a licitación la organización de los eventos taurinos de sus fiestas patronales por 23.000 euros
El Ayuntamiento de Trujillo ya ha puesto en marcha la maquinaria para preparar uno de los principales reclamos de sus fiestas patronales. El consistorio ha sacado a licitación la organización de los festejos taurinos que se celebrarán el próximo mes de septiembre, un contrato valorado en 23.000 euros (IVA incluido) con el que pretende garantizar el desarrollo de los distintos espectáculos previstos durante esos días.
La empresa que resulte adjudicataria será la encargada de organizar los festejos que tendrán lugar los días 6, 8, 11 y 12 de septiembre. Además, el Ayuntamiento valorará que las ofertas incluyan dos actividades adicionales: un encierro de bueyes arropados por caballos el 5 de septiembre y un encierro infantil con bueyes el día 7, dos propuestas que sumarán puntos en el proceso de adjudicación.
El precio será el criterio que más peso tenga a la hora de elegir la oferta, con un máximo de 60 puntos. Sin embargo, no será el único aspecto que se tendrá en cuenta. También se valorará la calidad de las ganaderías propuestas, que podrá aportar hasta 20 puntos, así como la incorporación de las dos mejoras previstas en el pliego, valoradas con un máximo de 10 puntos cada una.
A la espera de la programación
Las empresas interesadas deberán presentar su oferta económica junto con la propuesta de ganaderías y, en su caso, las mejoras que estén dispuestas a asumir. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, con el objetivo de cerrar en las próximas semanas la programación taurina de unas fiestas que cada año congregan a numerosos vecinos y visitantes.
Con esta licitación, el Ayuntamiento comienza a perfilar uno de los apartados con mayor seguimiento dentro de las celebraciones patronales, en las que los festejos taurinos volverán a ocupar un lugar destacado en la programación prevista para septiembre.
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