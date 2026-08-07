La cultura cambia de dirección este verano y pone rumbo a Alía

Las mayores programaciones culturales del verano suelen concentrarse en las grandes ciudades, con espectáculos impresionantes y grandes giras musicales. Sin embargo, en esta ocasión, un pequeño municipio de la comarca de Villuercas-Ibores-Jara demuestra por qué el acceso a la cultura también puede tener como escenario una plaza de pueblo.

La localidad de Alía reunirá este fin de semana gastronomía, artesanía y folclore con motivo de la XIV Feria Agroalimentaria y Artesanal, una cita que contará con el respaldo de la Junta de Extremadura para reforzar su programación cultural a través del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart).

La actuación más destacada llegará de la mano del grupo folklórico El Calderero, procedente de Navalvillar de Pela. Su participación servirá para incorporar a la feria una muestra del patrimonio musical tradicional extremeño, reforzando una celebración que nació para promocionar los productos de la comarca, pero que con el paso de los años ha ampliado su oferta hasta convertirse en uno de los principales acontecimientos estivales del municipio.

Mucho más que una feria de productos locales

Lo que comenzó como un escaparate para productores y artesanos del entorno se ha transformado en una cita donde la actividad económica convive con la cultura. Cada edición reúne a vecinos y visitantes que recorren los puestos, descubren elaboraciones tradicionales y participan en un programa paralelo de actividades pensado para atraer a públicos de todas las edades.

La música popular volverá a ocupar un lugar protagonista gracias a El Calderero, una formación que lleva años recuperando canciones, bailes y melodías propias del folclore extremeño. Su repertorio supone un recorrido por algunas de las tradiciones musicales que todavía conservan numerosos pueblos de la región y que continúan transmitiéndose de generación en generación.

Su presencia permitirá que la feria mantenga ese vínculo entre el producto local y la identidad cultural, demostrando que las tradiciones gastronómicas y las musicales forman parte de un mismo patrimonio.

La cultura como herramienta para dinamizar los pueblos

El respaldo del Cemart responde a una línea de actuación orientada a descentralizar la oferta cultural y acercarla también a los municipios rurales. El objetivo no es únicamente programar espectáculos, sino facilitar que localidades de menor tamaño puedan incorporar propuestas de calidad a sus celebraciones sin que el acceso a la cultura dependa del lugar de residencia.

Este tipo de colaboraciones adquieren además una dimensión económica. La llegada de visitantes durante la feria repercute directamente en bares, comercios y alojamientos de la zona, convirtiendo la programación cultural en un complemento que ayuda a prolongar la estancia de quienes acuden al municipio.

En el caso de Alía, la música tradicional servirá también para reforzar el carácter identitario de una feria que pretende poner en valor tanto la producción agroalimentaria como las raíces culturales de Las Villuercas.

Magacela también se suma al fin de semana cultural

La actuación prevista en Alía no será la única respaldada por la Junta durante estos días. El Cemart colaborará igualmente en Magadieval, la ambientación medieval que transformará el conjunto histórico de Magacela durante este fin de semana.

Tupa percusión teatral. / Cedida a El Periódico Extremadura

El programa reunirá mercado artesanal, talleres de antiguos oficios, exhibiciones de aves rapaces, danzas medievales, representaciones inspiradas en leyendas locales y un pasacalles protagonizado por Tupa Percusión Teatral, un espectáculo itinerante que mezclará música, teatro gestual y percusión para convertir las calles del municipio en un escenario abierto donde el público formará parte de la representación.

La cultura también fija la mirada en el medio rural

Cada verano, muchas localidades encuentran en sus ferias y fiestas una oportunidad para enseñar aquello que las hace diferentes. En Alía, esa identidad volverá a construirse entre productos artesanos, tradición y música popular.

Y es que la cultura no siempre necesita un gran auditorio para emocionar, a veces basta una plaza llena de vecinos, un grupo de folklore sobre el escenario y un pueblo dispuesto a compartir con quienes llegan aquello que lleva generaciones conservando.