Belén recupera este verano la tradición que lleva más de medio siglo iluminando sus madrugadas

La localidad de Belén, pedanía de Trujillo, ya se prepara para vivir unas esperadas fiestas de verano. Este año llega con un programa cargado de propuestas para todas las edades y con una cita que sus vecinos aguardan con especial ilusión.

El Toro de Fuego, una de las principales señas de identidad del pueblo, vuelve a figurar con fecha y hora después de que en ocasiones anteriores tuviera que suspenderse por el elevado riesgo de incendios. Su celebración, no obstante, dependerá de las condiciones existentes y de las restricciones de seguridad que puedan aplicarse.

La tradición cuenta con alrededor de 52 años de historia y consiste en el recorrido de una estructura metálica con forma de toro, cargada de elementos pirotécnicos y transportada a hombros por un vecino. A su paso, las calles se llenan de chispas y luz mientras el público trata de seguirlo o apartarse de su recorrido.

Más que un espectáculo, se ha convertido en la imagen con la que varias generaciones identifican el final de las noches festivas.

Una tradición condicionada por el fuego

El Toro de Fuego se ha programado durante las tres grandes jornadas de las fiestas, aunque su salida no puede darse todavía por garantizada. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y el peligro de incendios forestales obligan a valorar la situación en cada momento y a cumplir la normativa sobre el uso de pirotecnia.

De mantenerse las condiciones adecuadas, la primera suelta se celebrará en la madrugada del viernes 15 de agosto, a partir de las 4:15 horas. Volverá a recorrer las calles en la madrugada siguiente, a las 4:45 horas, y cerrará su participación el domingo, comenzando su recorrido a las 4:30 horas. La organización recuerda así una costumbre que forma parte de la memoria del pueblo, pero cuya continuidad estará supeditada a la seguridad.

Gigantes, pregón y música para abrir las fiestas

La programación popular comenzará el jueves 14 de agosto a las 19:00 horas con la suelta de gigantes y cabezudos por las calles de Belén, acompañada por la charanga Follow The Leader. A las 23:30 horas, la plaza Reina Victoria acogerá la proclamación de la reina y las damas, seguida del pregón a cargo de Sonia Espinosa Muriel.

La música tomará después el relevo. Desde las 00.30 hasta la 1.50 horas actuará el cantante extremeño José Cobos, mientras que a las 2.00 horas llegará el turno de Juan Jesús & Parazeta Pop, que permanecerán sobre el escenario hasta las 4.15 horas. Tras la primera salida prevista del Toro de Fuego, Rufino García prolongará la fiesta desde las 4.45 hasta las 7.30 horas. A esa hora comenzará una diana floreada por todo el pueblo junto a la charanga.

Un sábado para niños, jóvenes y aficionados taurinos

El sábado comenzará a las 12:00 horas con un Gran Prix y un encierro infantil, una propuesta que combinará juegos, animación y música para los más pequeños.

De 19.00 a 21.00 horas, la Calleja del Pozo acogerá una capea popular con encierro y suelta de tres vacas. Desde la organización advierten de que este acto no se celebrará si no cuenta con todos los permisos administrativos necesarios. A las 21:00 horas comenzará una Fiesta de la Espuma.

La madrugada quedará reservada para la Fiesta Ibicenca, programada para las 00:30, con Alex el Flow, música, animación y premios para los mejores atuendos. Tras la última salida del Toro de Fuego, DJ David Cuenda mantendrá la celebración desde las 5:00 horas hasta el amanecer.

La patrona, protagonista del 15 de agosto

Los actos religiosos comienzan este viernes y se desarrollarán hasta el 15 de agosto, con la solemne novena dedicada a Nuestra Señora de Belén cada tarde a las 20.00 horas. La jornada principal comenzará a las 11:00 horas con la procesión de los vecinos acompañando a la patrona. A continuación, el párroco Antonio, oficiará la Santa Misa. A las 13:00 horas se ofrecerá una degustación de sangría donada por los familiares de la corte real y un picoteo aportado por los vecinos.

La actividad regresará a las 21:00 horas con el tradicional ofertorio y la puja en la explanada de la iglesia, amenizados por DJ Pantaya. Ya de madrugada, la Orquesta Carrusel, con José Cigarra, actuará desde las 00:15 horas. Tras un descanso destinado a entregar los premios del torneo de fútbol 4x4 y del sorteo de un iPhone 16, la formación retomará la verbena a partir de las 2:45 horas. Después llegará el segundo Toro de Fuego y, desde las 5:00 horas hasta que salga el sol, continuará la música con DJ Pantaya.

La llama que guarda la memoria de un pueblo

Belén afronta así unas fiestas donde devoción, música, juegos y convivencia vuelven a caminar juntas, pero todas las miradas estarán puestas también en ese toro que durante más de medio siglo ha iluminado sus madrugadas.

Su salida dependerá del fuego que amenaza al campo, porque conservar una tradición también significa saber cuándo puede celebrarse con seguridad. Y, si finalmente vuelve a recorrer las calles, cada chispa no solo anunciará el final de la noche, encenderá de nuevo un recuerdo compartido por todo el pueblo.