250 libros para desenterrar miles de años de historia y construir el futuro de la Sierra de Gata

La Sierra de Gata vuelve la mirada a miles de años atrás para seguir construyendo futuro. Mientras que la mayor parte de los grandes centros dedicados a la investigación arqueológica se concentran en ciudades y universidades, un pequeño municipio de la comarca ha decidido demostrar que el conocimiento también puede nacer lejos de los grandes campus.

La comarca contará desde ahora con la primera biblioteca especializada en megalitismo impulsada desde la España rural, una infraestructura cultural concebida para reunir investigaciones sobre uno de los capítulos más antiguos de la historia peninsular y situar a Hernán-Pérez como un nuevo punto de encuentro para investigadores y aficionados a la arqueología.

La iniciativa, promovida por la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata, el Ayuntamiento de Hernán-Pérez y el Proyecto Arqueológico Pradocastaño, forma parte del programa 'Territorio y Memoria: Patrimonio Comunitario y Resiliencia Rural en Sierra de Gata', financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Un centro especializado nacido en el medio rural

La nueva colección abre sus puertas con alrededor de 250 publicaciones dedicadas al estudio del megalitismo, la protohistoria y la arqueología de la Península Ibérica. El fondo reúne manuales científicos, estudios especializados y obras divulgativas destinadas tanto a investigadores como a estudiantes o cualquier persona interesada en profundizar en este periodo histórico.

El megalitismo representa una de las manifestaciones más importantes de la prehistoria reciente. Durante miles de años, distintas comunidades levantaron monumentos construidos con enormes bloques de piedra, como dólmenes, menhires y crómlech, estructuras que todavía hoy forman parte del paisaje de numerosas regiones europeas y que permiten comprender mejor la organización social, las creencias y la forma de vida de aquellas poblaciones.

Con este nuevo espacio documental, la Sierra de Gata aspira a reunir en un único lugar buena parte del conocimiento generado sobre este fenómeno arqueológico.

Diez años investigando el pasado para impulsar el futuro

La creación de esta biblioteca supone un nuevo paso dentro del trabajo que desarrolla desde hace una década el Proyecto Arqueológico Pradocastaño, una iniciativa que ha convertido la investigación arqueológica en una herramienta de desarrollo para la Sierra de Gata.

Durante estos años, el proyecto ha combinado excavaciones, estudios científicos, conservación del patrimonio, divulgación y participación vecinal con la intención de demostrar que el legado histórico también puede convertirse en una oportunidad para dinamizar el territorio y combatir la despoblación.

En esta misma línea, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y director del proyecto, Pablo Iglesias, defendió que la creación de este fondo documental persigue demostrar que un municipio rural puede convertirse en un espacio capaz de producir conocimiento científico, atraer especialistas y establecer colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales sin renunciar a su identidad.

Un proyecto construido gracias a la colaboración científica

La mayor parte de las publicaciones que integran el fondo no proceden de adquisiciones comerciales, sino del compromiso de numerosas instituciones con el desarrollo del proyecto.

Cerca de 50 ejemplares han sido incorporados gracias a la financiación del Miteco mientras que el resto ha llegado mediante donaciones realizadas por universidades, museos, centros de investigación y organismos públicos españoles y portugueses.

Entre los colaboradores figuran entidades como el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el Museo Arqueológico de Bizkaia, el Centro de Estudios Extremeños, el Museu de Prehistòria de València, el Museo de Salamanca, el Museo de Zamora, la Direção-Geral do Património Cultural de Portugal o la editorial Desperta Ferro, especializada en historia.

A esta colección física se suma un importante catálogo de documentación digital facilitado por organismos como el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC), la Universidad de Extremadura, el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, la Asamblea de Extremadura o la Diputación de Cáceres.

Libros que también protegen el patrimonio

La nueva biblioteca nace con vocación de seguir creciendo mediante futuras incorporaciones y convertirse en un recurso permanente para investigadores, centros educativos y visitantes interesados en la arqueología.

Su creación refleja además una forma diferente de entender el patrimonio, no solo como un conjunto de restos que deben conservarse, sino también como una fuente de conocimiento capaz de generar nuevas investigaciones, fortalecer la identidad de un territorio y abrir oportunidades culturales allí donde habitualmente parecen más difíciles.