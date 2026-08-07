Brozas se vuelca con los animales en una noche solidaria para ayudar a una protectora que necesita un nuevo hogar

Brozas convirtió este jueves por la noche el bienestar animal en protagonista con la celebración de la primera edición de la Extrem&dura Ibérica Fest, una cita que reunió música, danza y exhibiciones caninas en la Plaza de Toros con un objetivo solidario: ayudar a la asociación SOS 112 Vagabundos a encontrar unas nuevas instalaciones desde las que continuar atendiendo a los animales que rescata.

El evento, que arrancó a las 22.00 horas, se convirtió además en una oportunidad para dar visibilidad a una problemática que sigue teniendo una importante presencia en Extremadura, como es el abandono y el maltrato animal. Para Mariluz Frejo, presidenta de la asociación, la celebración de esta primera edición tiene un significado especial al tratarse del primer evento de estas características dedicado al bienestar animal en la región.

"Es el primer evento que tenemos en toda Extremadura de bienestar animal", señaló Frejo, que considera fundamental que iniciativas como esta sirvan para demostrar que "también nos interesa el bienestar animal" y que hay personas que trabajan y se movilizan contra el maltrato.

Pero detrás de la fiesta existe una necesidad mucho más urgente. SOS 112 Vagabundos atiende actualmente a más de 70 animales de distintas especies, entre ellos perros, gatos y aves, y se encuentra inmersa en la búsqueda de un nuevo espacio para continuar con su actividad.

La protectora desarrolla su trabajo actualmente en Badajoz, pero debe abandonar sus instalaciones al no disponer de la documentación necesaria para mantener allí el núcleo zoológico. Una situación que ha complicado especialmente el futuro de la asociación.

"Tenemos que salir de Badajoz, tenemos que venirnos a Brozas", explicó Frejo, que reconoció que están atravesando "un momento bastante complicado".

Una noche para recaudar fondos y dar visibilidad

La recaudación obtenida con el festival está destinada precisamente a contribuir a ese traslado. La asociación necesita encontrar un lugar adecuado para poder mantener a los animales que tiene bajo su cuidado y continuar con los rescates.

La presidenta también aprovechó el evento para recordar que la colaboración puede llegar de muchas formas: desde las donaciones y la aportación de comida hasta el voluntariado, las adopciones o pequeñas aportaciones económicas a través del sistema Teaming, con un coste de un euro al mes.

Galería | Las imágenes de la presentación de Extrem&dura Ibérica Fest de Brozas / Pablo Parra

"Es importante que la gente nos apoye", explicó la presidenta, que puso el foco además en una época especialmente complicada para las protectoras. "Desgraciadamente, en verano se abandonan muchísimos más animales, porque la gente se va de vacaciones", lamentó.

La asociación lleva más de veinte años dedicada al rescate, recuperación y búsqueda de hogares para animales abandonados o víctimas de maltrato. Su trabajo incluye también la colaboración con administraciones y fuerzas de seguridad en actuaciones relacionadas con la protección animal.

Música, baile y exhibiciones caninas

La noche estuvo marcada por una programación pensada para unir entretenimiento y sensibilización. El público pudo disfrutar de diferentes exhibiciones caninas, comenzando con una demostración de educación canina a cargo de Soraya Noriega. Posteriormente tuvieron lugar las exhibiciones de agility de Runforfo y de salto vertical de Flaycan.

La música y la danza completaron la velada con la actuación de la Escuela de Baile Irene Gontán, con cante y baile flamenco, antes de dar paso a la fiesta remember de los años 80 y 90 con DJ Newkuk, que posteriormente continuó con música actual.

La iniciativa contó con la colaboración del Ayuntamiento de Brozas, que desde el primer momento respaldó una propuesta que buscaba no solo recaudar fondos, sino también poner el foco en el trabajo que realizan las protectoras y en la necesidad de seguir avanzando en la defensa del bienestar animal.

Para Frejo, el objetivo es que esta primera edición sea solo el comienzo y que Extremadura siga dando visibilidad a quienes trabajan cada día para proteger a los animales. "Necesitamos ayuda de muchas maneras", resumió.