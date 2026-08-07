Los cuentos que hacen hablar a los mayores: la Diputación lleva cultura y memoria a los pueblos de Cáceres

La cultura también puede ser una forma de cuidar. Con esa idea, la Diputación de Cáceres ha impulsado 'Experiencias. Encuentros Narrativos', un proyecto de Maltravieso Teatro que recorrerá este verano varios municipios de la provincia para acercar la música en directo y la narración oral a las personas mayores, especialmente en una época del año en la que muchas residencias, centros de mayores o pisos tutelados reducen su actividad cultural.

La iniciativa, financiada por la institución provincial, busca que cualquier persona, independientemente de su edad o del lugar donde viva, tenga acceso a propuestas culturales de calidad. Pero el proyecto va más allá de ofrecer un espectáculo: pretende convertir cada encuentro en un espacio para compartir recuerdos, experiencias y emociones.

Representaciones y participación del público

La propuesta se desarrolla en una sesión de unos 50 minutos. En la primera parte, la actriz Amelia David interpreta distintos relatos como 'El cántaro roto', 'La pizca de sal' o 'El campesino', un texto de Jorge Bucay adaptado al estremeñu por la Organización Social del Estremeñu y la Cultura (OSCEC), acompañada por la guitarra en directo del compositor Mario Osuna.

Encuentros Narrativos en Casas del Monte. / Diputación de Cáceres

Después llega el momento de que el público tome la palabra. Los asistentes son invitados a comentar las historias escuchadas y a compartir cuentos, anécdotas, recuerdos o vivencias personales. En muchos de estos encuentros, incluso han salido a la luz poemas escritos por los propios participantes, algunos dedicados a sus pueblos y otros a sus familias o a momentos que marcaron sus vidas.

Cuando la actividad llega a municipios que no cuentan con un centro de mayores, el formato cambia para convertirse en una propuesta intergeneracional. Personas de distintas edades se reúnen entonces alrededor de la narración oral con el objetivo de mantener vivo el patrimonio inmaterial de los pueblos y favorecer el intercambio de experiencias entre generaciones.

Recorrido

El recorrido comenzó esta misma semana con actuaciones en Valverde de la Vera, Higuera de Albalat, Casas del Monte y Torremocha y continuará durante agosto con nuevas paradas en Marchagaz, el 7 de agosto a las 22.00 horas; Ladrillar, el 8 de agosto a las 21.30 horas; Garciaz, el 13 de agosto a las 22.00 horas; Pedroso de Acím, el 23 de agosto a las 20.00 horas; y Malpartida de Cáceres, el 27 de agosto a las 20.30 horas.

Encuentros Narrativos en Higuera de Albalat. / Diputación de Cáceres

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por descentralizar la programación cultural y acercarla también a quienes, por su edad o por vivir en pequeños municipios, tienen más dificultades para acceder a este tipo de actividades. En este caso, a través de la palabra, la música y la memoria compartida.