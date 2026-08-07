Detenido un hombre de 76 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Talayuela

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 76 años como presunto autor de un accidente de tráfico ocurrido este jueves en el término municipal de Talayuela, en el que un ciclista resultó herido grave. El conductor se habría marchado del lugar tras el atropello sin prestar auxilio.

La investigación se inició el jueves por la mañana, después de que el 112 alertara de un accidente en el Camino General número 8, en las proximidades de Talayuela. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a dos ciclistas, uno de ellos herido de gravedad.

La inspección realizada en la zona y el testimonio del segundo ciclista, que resultó ileso, permitieron determinar que en el accidente había intervenido un tercer vehículo que había abandonado el lugar.

A partir de ese momento, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Cáceres y el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) iniciaron las pesquisas para localizar tanto el vehículo como a su conductor. En las labores también participaron agentes de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local de Talayuela.

El coche estaba en un garaje

Las investigaciones llevaron a los agentes hasta el domicilio del presunto implicado, situado en una finca próxima al lugar del accidente. Allí localizaron el turismo, que se encontraba guardado en un garaje y presentaba daños y vestigios compatibles con el impacto.

Según la Guardia Civil, el propio conductor terminó reconociendo ante los agentes que había colisionado contra una bicicleta y que posteriormente había abandonado el lugar.

Los agentes le realizaron las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas, ambas con resultado negativo. Posteriormente fue detenido como presunto autor de los delitos de lesiones por imprudencia grave y omisión del deber de socorro.

Tras la elaboración de las diligencias policiales, el hombre quedó en libertad con cargos a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

La Guardia Civil recuerda la obligación de auxiliar

La Guardia Civil ha aprovechado el caso para recordar que abandonar el lugar de un accidente sin prestar auxilio puede constituir un delito y ha insistido en la importancia de actuar rápidamente cuando se produce un siniestro.

En este sentido, recuerda la conducta PAS: Proteger, Avisar y Socorrer. Ante un accidente, los conductores deben detenerse en un lugar seguro, evitando generar nuevos riesgos; avisar inmediatamente a los servicios de emergencia a través del 112 o del 062 y prestar la ayuda básica que sea posible a las personas afectadas.

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Según recoge el Código Penal citado por la Guardia Civil, la omisión del deber de socorro puede conllevar penas de prisión de entre tres meses y cuatro años, mientras que las lesiones por imprudencia grave pueden estar castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años, entre otras consecuencias.