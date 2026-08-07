Don Quijote cambia los molinos por Solana de Cabañas este verano

El caballero más famoso de la literatura española hará este verano una inesperada parada en la provincia de Cáceres. No llegará montado sobre Rocinante ni recorrerá los caminos en busca de gigantes, pero sí invitará a los vecinos de Solana de Cabañas a convertirse, por unas horas, en protagonistas de una de las obras más importantes de la literatura universal.

El municipio participará el próximo 15 de agosto en 'El Quijote de Cervantalia', un proyecto internacional que pretende reunir la escritura de más de 9.000 personas para crear una edición manuscrita e ilustrada de 'Don Quijote de la Mancha'.

La iniciativa permitirá que cualquier vecino o visitante deje su huella en una obra colectiva que recorrerá distintos puntos de España y del extranjero. Cada participante escribirá a mano un pequeño fragmento del texto original o aportará una ilustración, formando parte de un proyecto que une patrimonio literario, participación ciudadana y memoria cultural.

Un clásico escrito por miles de manos

La actividad tendrá lugar el 15 de agosto a partir de las 11:00 horas en la Plaza de España de Solana de Cabañas. Allí se habilitará el espacio desde el que los participantes irán completando, uno tras otro, los fragmentos de una edición muy especial de la novela de Miguel de Cervantes.

Cada persona tendrá la oportunidad de copiar cuatro líneas del libro con su propia letra o contribuir mediante un dibujo inspirado en la obra. La suma de todas esas aportaciones dará forma a un ejemplar irrepetible, construido gracias a miles de personas repartidas por diferentes localidades.

La propuesta convierte a los participantes en parte activa de un proyecto cultural de gran alcance, donde cada trazo representa la implicación de un pueblo en la conservación del patrimonio literario.

Solana de Cabañas escribe su nombre junto al de Cervantes

La incorporación de Solana de Cabañas a esta iniciativa supone también una oportunidad para situar al pequeño municipio dentro de una red de localidades unidas por un mismo objetivo: mantener vivo el legado de la obra más universal escrita en español.

Con este gesto, el municipio quiere demostrar que la promoción de la cultura no depende del tamaño de una localidad. Desde una pequeña plaza del medio rural también puede impulsarse un proyecto capaz de conectar a miles de personas alrededor de un mismo libro.

La actividad invita además a que participen no solo los vecinos habituales, sino también familiares, personas que regresan al pueblo durante las vacaciones y visitantes que esos días disfrutan del verano en la comarca.

Mucho más que copiar unas líneas

'Don Quijote de la Mancha' continúa siendo, cuatro siglos después de su publicación, una de las obras más traducidas y estudiadas del mundo. Convertir su escritura en una experiencia compartida permite acercar el clásico a públicos muy diferentes y hacerlo desde una perspectiva participativa.

En lugar de contemplar un libro terminado, quienes acudan a Solana de Cabañas podrán contribuir directamente a construirlo. Cada letra escrita conservará el estilo, la personalidad y la caligrafía de quien la plasmó sobre el papel, haciendo que cada página sea completamente diferente a la anterior.

Cartel de la actividad 'El Quijote de Cervantalia'. / Cedida a El Periódico Extremadura

La iniciativa busca además fomentar el interés por la lectura, reivindicar el valor de la escritura manuscrita y demostrar que los grandes clásicos siguen siendo capaces de reunir a personas de distintas generaciones.

Una obra que viajará con miles de historias

'El Quijote de Cervantalia' pretende superar los 9.000 participantes, convirtiéndose en una de las mayores iniciativas colaborativas dedicadas a la obra cervantina. Cada localidad aportará una pequeña parte del libro, pero también una parte de su identidad.

Dentro de unos años, cuando esa edición manuscrita vuelva a abrirse, entre miles de páginas aparecerán también unas líneas escritas desde Solana de Cabañas. Un pequeño fragmento que viajará mucho más lejos que la propia plaza donde fue escrito y que recordará que la cultura también se construye desde los pueblos.