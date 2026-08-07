Suceso
En estado crítico una joven de 22 años tras un accidente en Tejeda de Tiétar con tres heridos más
Las víctimas han sido trasladadas al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia
Cuatro personas resultaron heridas este jueves en un accidente de tráfico registrado en la carretera EX-203, a su paso por el término municipal de Tejeda de Tiétar. Entre los afectados se encuentra una joven de 22 años cuyo estado es crítico.
El siniestro se produjo en torno al kilómetro 10 de esta vía, según comunica el Centro 112 de Extremadura. Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar.
Además de la joven de 19 años, un hombre de 32 sufrió heridas graves. Otro varón, de 30 años, fue atendido con lesiones leves, mientras que una mujer de 33 resultó herida de carácter menos grave.
Los cuatro afectados fueron evacuados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
En el dispositivo de asistencia participaron dos unidades medicalizadas de emergencias, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud Plasencia Norte. También acudieron agentes de la Guardia Civil, trabajadores de conservación de carreteras y efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres.
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