Piscinas renovadas, un centro de atención temprana o un Scape Room mitológico: Las Hurdes invierte en dar vida a sus pueblos

¿Cómo se da vida a los pueblos? En Pinofranqueado tienen clara la respuesta: con proyectos que mejoren los servicios, generen actividad y hagan posible que sus vecinos puedan desarrollar su vida sin tener que marcharse. Es la idea que ha defendido esta semana el alcalde de la localidad, José Luis Azabal, durante el recorrido realizado junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, por algunas de las actuaciones que se están ejecutando o proyectando en el municipio y sus alquerías.

Piscinas naturales, un nuevo Centro de Atención Temprana, un centro dedicado a la cría de abejas reinas y dos nuevos recursos turísticos vinculados a la mitología hurdana forman parte de una cartera de actuaciones que moviliza varios millones de euros y que tiene un objetivo común: convertir las inversiones en servicios, empleo y oportunidades para una comarca marcada por la dispersión de sus pequeños núcleos de población.

Azabal ha resumido esa filosofía durante la visita: "¿Cómo damos vida a los pueblos? Con proyectos, haciendo realidad proyectos que fijan población y con la implicación y colaboración institucional".

Mejoras en las piscinas naturales

Uno de los ámbitos en los que ya se pueden comprobar los resultados es el de las piscinas naturales de La Muela y Robledo. Las actuaciones realizadas, con una inversión cercana al medio millón de euros, permiten que los vecinos y visitantes puedan disfrutar ya durante este verano de los espacios renovados.

La actuación tendrá continuidad en otras tres piscinas naturales del municipio. En concreto, están previstas inversiones en las de Castillo, Horcajo y Pinofranqueado, con una inversión conjunta cercana a los 800.000 euros, financiada con aportaciones de la Diputación de Cáceres y del Ayuntamiento.

Galería | Las Hurdes se renueva con el apoyo de la Diputación de Cáceres / Diputación de Cáceres

Para el alcalde, estas instalaciones son mucho más que espacios de baño durante los meses de verano. "Las piscinas son parte fundamental del desarrollo de la comarca", ha señalado, defendiendo que este tipo de actuaciones suponen "un antes y un después" para los municipios al permitir disponer de infraestructuras de primera calidad.

Un centro para atender a 140 usuarios en una alquería de menos de 50 habitantes

Uno de los proyectos con mayor impacto social se encuentra precisamente en La Muela, una alquería que no llega a los 50 habitantes y que está viendo crecer un nuevo Centro de Atención Temprana.

El edificio permitirá ampliar el servicio que presta Aspace, entidad que desde 2019 desarrolla su actividad en un inmueble cedido por el Ayuntamiento de Pinofranqueado. La ampliación permitirá atender a entre 130 y 140 usuarios y, además, generará entre 30 y 35 puestos de trabajo.

El proyecto pretende facilitar la atención a niños, niñas y jóvenes con discapacidad de la comarca, evitando que tengan que desplazarse diariamente hasta los centros más próximos, situados en Plasencia o Moraleja. "Estamos dando un servicio al que tiene derecho todo el mundo y, además, estamos generando empleo", ha destacado Azabal.

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La construcción del centro supone una inversión municipal cercana a los 500.000 euros. A esta cantidad se sumará ahora la colaboración de la Diputación de Cáceres, cuyo presidente se ha comprometido a aportar algo más de 100.000 euros para el mobiliario y el equipamiento.

La dimensión del proyecto resume buena parte de la estrategia que se pretende aplicar en Las Hurdes: llevar servicios especializados hasta los pequeños núcleos de población y convertir una inversión pública en una herramienta para mejorar la vida de los vecinos y generar actividad económica.

Las abejas reinas como nuevo motor para la comarca

En la alquería de Robledo avanza otro de los proyectos llamados a tener una especial repercusión en la comarca. Se trata de un Centro de divulgación de la apicultura y de cría de abejas reinas, una reivindicación histórica del sector apícola hurdano.

El proyecto comenzó a tomar impulso con el compromiso de la entonces presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, ya fallecida, y contempla una inversión cercana al millón de euros, procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ayuntamiento de Pinofranqueado.

A esta cantidad se sumará la aportación comprometida por la Diputación para el equipamiento y mobiliario, que podría rondar los 400.000 euros. El centro tendrá dos grandes áreas: un laboratorio destinado a la cría de abejas reinas y un espacio de formación y divulgación abierto a la ciudadanía.

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La apuesta pretende introducir una innovación en uno de los sectores tradicionales de Las Hurdes. Según ha explicado Azabal, el laboratorio permitirá acelerar el proceso de cría de las reinas: frente a los entre 25 y 35 días que puede necesitar una colmena para fecundar una reina y comenzar su funcionamiento, el nuevo centro permitirá obtener una reina en unos diez días.

La intención es aprovechar mejor la corta primavera extremeña y, además, trabajar en la obtención de reinas preparadas para afrontar enfermedades como la varroa.

Pero el proyecto no se quedará en la investigación y la producción. El centro de formación pretende acercar la apicultura a la población y explicar el papel que desempeñan las abejas más allá de la producción de miel y polen. La polinización de los árboles frutales y su contribución a la biodiversidad de la comarca, así como otros productos derivados de la actividad apícola, formarán parte de esa labor divulgativa.

El Ayuntamiento también ve en el proyecto una oportunidad turística para poner en valor un sector estrechamente ligado a la identidad de Las Hurdes.

La mitología hurdana como reclamo turístico

A los proyectos relacionados con los servicios y la actividad económica se suma una nueva apuesta turística. La Ruta Mitológica y el Escape Room de leyendas de Las Hurdes ya están en marcha con un presupuesto de la Diputación de Cáceres que ronda los 500.000 euros.

La propuesta llevará al visitante hasta las alquerías de Aldehuela, Las Erías y Castillo, conectadas mediante una ruta circular en la que se instalarán esculturas de seres de la mitología hurdana.

Algunas tendrán tamaño real y otras superarán los dos metros de altura, convirtiéndose en elementos que marcarán el recorrido mientras sirven para descubrir las leyendas y tradiciones vinculadas a la comarca. El proyecto se completará con un centro de Escape Room dedicado a las leyendas hurdanas en Aldehuela.

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La elección de esta alquería no es casual. Se trata de un núcleo de no más de diez vecinos, precisamente el tipo de pequeño asentamiento que el proyecto pretende incorporar a los nuevos circuitos turísticos.

Para Azabal, la iniciativa representa una forma de utilizar el patrimonio inmaterial de la comarca para generar actividad en lugares pequeños: "No tengo ninguna duda de que va a ser un gran atractivo turístico y una apuesta firme por el desarrollo del medio rural".

La batería de actuaciones visitada por Morales y Azabal dibuja así una estrategia que va más allá de una única inversión. Las Hurdes busca reforzar sus espacios de ocio, acercar servicios especializados, generar empleo, modernizar un sector tradicional como la apicultura y convertir sus leyendas y tradiciones en nuevos recursos turísticos.

Todo ello con una misma idea detrás: que también en las alquerías más pequeñas haya servicios, actividad y motivos para quedarse.