El "wifi" que conecta a los agricultores con sus fincas incluso donde no hay cobertura llega a la provincia de Cáceres

En plena era de la digitalización, cuando consultar el teléfono móvil se ha convertido en un gesto cotidiano, el medio rural continúa enfrentándose a una realidad muy distinta. En muchas explotaciones agrícolas y ganaderas la cobertura de Internet sigue siendo limitada o, directamente, inexistente.

Para un agricultor que necesita conocer si el suelo requiere riego o si la temperatura comienza a afectar a sus cultivos, esa falta de conexión puede convertirse en un obstáculo diario. Precisamente para responder a ese problema nace la colaboración entre el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja (Adismonta), un proyecto que apuesta por llevar la digitalización allí donde la cobertura móvil todavía no llega.

La iniciativa se basa en la instalación de antenas públicas LoRaWAN, una tecnología pensada para que las explotaciones agrícolas puedan enviar información desde sensores distribuidos por el terreno sin depender de la red de telefonía convencional. El objetivo es sencillo: que los agricultores dispongan de datos en tiempo real para gestionar mejor sus fincas, ahorrar recursos y tomar decisiones más precisas.

El campo también habla a través de los datos

Estos sensores convierten la propia explotación en una fuente constante de información.

Pueden medir parámetros como la humedad del suelo, la temperatura, la humedad ambiental, el estado general de los cultivos o diferentes variables relacionadas con el funcionamiento de la explotación. Todos esos datos permiten saber con mayor precisión cuándo conviene regar, detectar posibles problemas antes de que se agraven y optimizar el consumo de agua y otros recursos.

De este modo, la tecnología deja de ser un elemento reservado a grandes explotaciones para convertirse en una herramienta accesible también para pequeñas fincas repartidas por el medio rural.

Cinco nuevas antenas para ampliar la cobertura

Cicytex ha asesorado a Adismonta para la configuración de cinco antenas públicas LoRaWAN, destinadas a ampliar la cobertura en distintos municipios. En la provincia de Cáceres, las instalaciones darán servicio a explotaciones situadas en Alcuéscar, Torremenga y Almoharín.

A su vez, el proyecto se extiende al resto de la región en incluso fuera de la misma con instalaciones en Navas de Santiago, en Badajoz, y en Poyales del Hoyo, ya en la provincia de Ávila, facilitando que un mayor número de agricultores pueda beneficiarse de este sistema de comunicación.

Esta actuación forma parte del proyecto europeo Agritech, financiado a través del programa Interreg Sudoe 2021-2027, que reúne a más de una veintena de entidades de España, Francia y Portugal con el objetivo común de acelerar la digitalización de las pequeñas explotaciones agrarias mediante tecnologías IoT (Internet de las Cosas) de bajo coste.

Formación para aprovechar todo su potencial

La colaboración no se limita únicamente a la instalación de la infraestructura. Cicytex también ha organizado un taller formativo en la sede de Adismonta, en Torre de Santa María, dirigido a técnicos de cooperativas y profesionales del sector.

Durante la jornada, impartida por Marina Corchado Sánchez, tecnóloga de Cicytex, y Carlos Campillo Torres, investigador y responsable del grupo de Tecnologías para la Sostenibilidad del centro, los asistentes aprendieron a configurar redes LoRaWAN, conectar sensores, recibir y analizar los datos obtenidos y utilizar esa información para mejorar la gestión de las explotaciones.

La formación pretende facilitar que esta tecnología pueda implantarse con rapidez y que los propios profesionales del territorio sean capaces de aprovechar todas sus posibilidades.

Una especie de "WiFi" para el campo

Aunque su nombre resulte poco conocido, el funcionamiento de estas antenas puede entenderse fácilmente. Actúan como una especie de repetidor, pero no ofrecen conexión a teléfonos móviles ni ordenadores.

Su misión consiste en recibir las señales enviadas por pequeños sensores instalados en parcelas agrícolas y reenviarlas a Internet, para que el agricultor pueda consultar posteriormente toda esa información desde su móvil u ordenador.

La principal ventaja es que funcionan en lugares donde la cobertura móvil suele ser escasa y que lo hacen mediante una tecnología de bajo consumo energético y reducido coste económico.

Dependiendo de las características del terreno, una sola antena puede ofrecer cobertura en un radio que oscila entre tres y veinte kilómetros, permitiendo conectar explotaciones situadas en zonas especialmente aisladas.

Además, al tratarse de una red pública, cualquier agricultor interesado puede adquirir sensores de bajo coste, instalarlos en su explotación y conectarse directamente a esta infraestructura sin necesidad de instalar una antena propia.

Tecnología para mantener vivo el campo

La digitalización del medio rural ya no depende únicamente de disponer de una buena conexión a Internet, también consiste en acercar herramientas capaces de adaptarse a las necesidades reales de quienes trabajan cada día sobre el terreno.

Con estas nuevas antenas, el campo extremeño da un paso más hacia una agricultura basada en los datos, donde un pequeño sensor puede anticipar una necesidad de riego o ayudar a ahorrar recursos antes incluso de que el agricultor llegue a la finca.