Zarza la Mayor estrena su obra más completa en un viaje por ocho siglos de historia: "Queremos que este libro traspase las fronteras del pueblo"

Zarza la Mayor ampliará este mes su patrimonio bibliográfico con la presentación de 'Zarza la Mayor, memoria histórica y paisaje de un pueblo fronterizo', una obra escrita por los cronistas oficiales Emilio Arroyo y José Antonio Ramos que aspira a convertirse en una referencia sobre la historia, el patrimonio y la identidad de la localidad cacereña.

El libro verá la luz el próximo 19 de agosto, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura de Zarza la Mayor, dentro de la programación de la Semana Cultural previa a las fiestas de San Bartolomé. En el acto intervendrán el alcalde, Félix Bayón Lillo; el teniente de alcalde, Juan José Núñez Estévez; el coautor José Antonio Ramos Rubio y cerrará la presentación Emilio Arroyo Bermejo.

Para Arroyo, cronista oficial de Zarza la Mayor desde 2025, esta publicación supone un nuevo paso en el trabajo de investigación que lleva años dedicando a su localidad. Antes había publicado 'Homenaje a Zarza la Mayor y su gente. Recuerdos de mi infancia y juventud' (2014) y '35 biografías familiares zarceñas' (2023), aunque aclara que esta nueva obra "no tiene nada que ver" con las anteriores.

"Los otros dos libros no eran históricos. Este sí lo es. Es una nueva aportación cultural para mi pueblo", explica el autor, que recuerda que la idea surgió poco después de su nombramiento como cronista oficial, cuando José Antonio Ramos Rubio, cronista oficial de Trujillo y autor de más de doscientos libros, le propuso escribir una obra conjunta.

José Antonio Ramos Rubio. / CARLOS GIL

Ambos comenzaron a trabajar hace aproximadamente un año con un objetivo claro: tener el libro terminado para poder presentarlo durante la Semana Cultural de Zarza la Mayor. "Ha sido un trabajo muy duro. Al trabajar entre dos tienes que coordinarte continuamente, exigirte más y cumplir unos plazos que nos habíamos marcado desde el principio", señala Arroyo.

Seis capítulos y más de 200 fotografías

El resultado es un volumen de 362 páginas, ilustrado con 207 fotografías, organizado en seis capítulos, además de una amplia bibliografía y una relación de archivos y fuentes documentales consultadas.

El recorrido comienza con un estudio del paisaje y la hidrología del municipio, donde ocupa un lugar destacado la Fuente Conceja, monumento de origen románico en transición al gótico, declarada Bien de Interés Cultural y considerada el punto de abastecimiento de agua en los orígenes del pueblo.

El segundo capítulo aborda la evolución histórica de Zarza la Mayor, con especial atención al siglo XX. Los autores analizan las consecuencias de la Guerra Civil en la localidad y dedican un apartado a la etapa democrática, repasando los distintos alcaldes que ha tenido el municipio desde la llegada de la democracia.

Zarza la Mayor: Memoria histórica y paisaje de un pueblo fronterizo. / Cedida

El patrimonio religioso ocupa el tercer bloque del libro, centrado especialmente en la iglesia de San Andrés, declarada Bien de Interés Cultural, además de las cuatro ermitas del municipio, los cruceros y las cruces de término.

Las antiguas fortalezas protagonizan el cuarto capítulo, con especial protagonismo para el castillo de Peñafiel, junto a otras cuatro fortificaciones de origen musulmán que existieron en el término municipal.

La arquitectura civil tiene su espacio en el quinto capítulo, donde se estudian edificios como la Real Fábrica de la Seda, la Casa de la Encomienda y el Hospital Medieval, mientras que la obra concluye con un recorrido por las fiestas y tradiciones populares de Zarza la Mayor a lo largo de todo el calendario anual.

Más allá de convertirse en un libro de consulta para los vecinos, los autores persiguen un objetivo más ambicioso: que la historia de Zarza la Mayor trascienda el ámbito local. "Nuestra intención es que el libro no se quede solo en Zarza. Queremos que llegue a bibliotecas extremeñas y también nacionales para que cualquier persona pueda conocer la historia y el patrimonio del municipio", explica Arroyo.

Una actualidad que no llegó a tiempo

Arroyo reconoce que la única espina que deja el libro tiene que ver con la actualidad más reciente. La obra dedica su último capítulo a las fiestas tradicionales del municipio, pero no pudo incorporar que el Domingo de los Tiros, celebrado cada Domingo de Resurrección, fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional el pasado mes de junio.

A. M. C.

"Cuando el libro entró en imprenta todavía no se conocía la resolución y ya no podíamos retrasar más la edición si queríamos presentarlo en agosto", explica el cronista.

Pese a ello, considera que el volumen constituye una de las investigaciones más completas realizadas hasta la fecha sobre Zarza la Mayor y una nueva herramienta para conservar la memoria colectiva de un municipio cuya historia ha estado marcada durante siglos por su condición de pueblo fronterizo.