Del escenario de Eurovisión al corazón del mundo rural: Soraya Arnelas pone a bailar a Galisteo este verano

Los municipios rurales continúan reivindicando que sus vecinos merecen las mismas oportunidades que quienes viven en las grandes ciudades para disfrutar de destacados acontecimientos culturales.

Asistir a un concierto de una artista reconocida no debería implicar necesariamente varias horas de desplazamiento en coche o autobús. Galisteo dará este verano un nuevo paso en esa dirección con la actuación de Soraya Arnelas, que llevará su música a la localidad durante las fiestas patronales.

La cantante extremeña actuará a medianoche, en la plaza de España. El concierto se integrará en la programación organizada en honor a la Virgen de la Asunción y se convertirá en uno de los principales reclamos de unas celebraciones que volverán a reunir a vecinos, emigrantes que regresan durante el verano y visitantes de otros puntos de la comarca.

Fue la propia artista quien ayudó a anunciar la cita mediante un vídeo difundido por las redes sociales del Ayuntamiento de Galisteo. En su mensaje animó al público a acudir con calzado cómodo, adelantando que será "una noche pensada para no parar de bailar".

20 años sobre los escenarios

El concierto permitirá repasar una trayectoria iniciada ante el gran público en 2005. Soraya se dio a conocer en la cuarta edición de Operación Triunfo, donde alcanzó la final y quedó en segunda posición. Aquel mismo año publicó 'Corazón de fuego', su primer trabajo discográfico, con el que comenzó una carrera marcada por el pop, la música electrónica y las canciones concebidas para la pista de baile.

Uno de sus momentos de mayor proyección internacional llegó en 2009, cuando representó a España en el Festival de Eurovisión con 'La noche es para mí'. Desde entonces ha continuado publicando discos, realizando giras y participando en formatos televisivos como concursante, invitada o miembro del jurado. Su recorrido suma ya más de dos décadas y ocho álbumes, además de numerosos sencillos que se han mantenido ligados a su identidad artística.

Canciones como 'Mi mundo sin ti', 'Dreamer', 'Con fuego' o la propia 'La noche es para mí' forman parte de un repertorio que combina distintas etapas de su carrera. Esa mezcla de temas reconocibles y nuevas propuestas será una de las claves de una actuación dirigida tanto a quienes siguieron sus primeros pasos como a las generaciones que la han descubierto durante los últimos años.

Un regreso a casa

La presencia de Soraya en Galisteo tiene también una dimensión especialmente cercana. La artista nació en Valencia de Alcántara y ha mantenido durante toda su trayectoria un vínculo constante con Extremadura. Aunque sus compromisos profesionales la han llevado a escenarios de distintos países, nunca ha ocultado el orgullo por sus raíces ni su deseo de seguir actuando en los pueblos y ciudades de la región.

Durante sus más de 20 años de carrera ha ofrecido numerosos conciertos en localidades extremeñas, convirtiendo cada regreso en una oportunidad para reencontrarse con un público que la siente como una artista propia.

Galisteo se sumará ahora a ese recorrido con una cita que ocupará el corazón del municipio y que permitirá disfrutar de una producción musical de alcance nacional sin abandonar el entorno rural.

Más allá de su actividad artística, Soraya también ha vinculado su imagen a diferentes iniciativas sociales. A lo largo de su carrera ha colaborado con proyectos solidarios relacionados con la infancia y con colectivos que trabajan para mejorar las condiciones de vida de personas vulnerables.

La cultura también fija población

La llegada de figuras conocidas a las fiestas locales no solo amplía la programación cultural. Este tipo de actuaciones atrae visitantes, incrementa la actividad en bares, alojamientos y comercios y ayuda a situar a los pequeños municipios dentro de los circuitos festivos del verano.

En Galisteo, el concierto de Soraya, que tendrá lugar el próximo 13 de agosto, servirá además como punto de encuentro para varias generaciones. Quienes conocieron a la cantante durante su paso por Operación Triunfo compartirán la plaza con un público más joven, en una noche que reunirá música, celebración y sentimiento de pertenencia.

Durante unas horas, los kilómetros que separan a los pueblos de los grandes escenarios dejarán de importar. Galisteo no tendrá que desplazarse para buscar una gran noche musical, ya que será la música la que viaje hasta su plaza, encienda las fiestas y recuerde que la cultura también encuentra su mejor escenario allí donde una comunidad está dispuesta a reunirse y bailar.