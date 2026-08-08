Un libro para viajar por las fiestas de Calzadilla sin importar los años que hayan pasado

Siempre se ha dicho que las fiestas de un pueblo las hacen sus vecinos, y en Calzadilla trabajan cada año para que esa expresión cobre un significado real.

Sus fiestas patronales no solo dejan tras de sí una mezcla de alegría, emoción y nostalgia, sino también un legado que queda plasmado sobre el papel para que quienes las han vivido y quienes las descubrirán en el futuro puedan recorrer la historia y la evolución de una de las celebraciones más queridas del municipio.

Con ese objetivo, el Ayuntamiento ha vuelto a abrir el plazo de participación para elaborar una nueva edición del Libro de los Cristos, una publicación que se ha convertido en mucho más que el programa de las fiestas patronales. A lo largo de los años, este volumen ha logrado reunir recuerdos, fotografías, relatos y testimonios que conforman la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos, convirtiéndose en un auténtico archivo de la identidad local.

Las personas interesadas podrán enviar sus aportaciones hasta el 14 de agosto, tanto a través del correo electrónico habilitado por el consistorio como de forma presencial en el Ayuntamiento.

Un libro escrito entre todos

Lejos de tratarse de una publicación elaborada únicamente desde las instituciones, el Libro de los Cristos nace cada año gracias a la implicación de los propios habitantes de Calzadilla. Son ellos quienes aportan, de forma completamente altruista, textos, anécdotas, poemas, fotografías y recuerdos familiares que permiten reconstruir cómo se han vivido las fiestas a lo largo del tiempo.

El Ayuntamiento anima a los vecinos a compartir todo aquello que forme parte de la memoria del municipio. Desde relatos personales y vivencias relacionadas con las fiestas hasta imágenes antiguas conservadas en álbumes familiares, pasando por canciones populares que hoy apenas se recuerdan o explicaciones sobre cómo celebraban Los Cristos padres y abuelos.

El objetivo es evitar que muchas de esas historias desaparezcan con el paso de los años y convertirlas en un patrimonio común accesible para las nuevas generaciones.

La memoria de un pueblo entre fotografías y recuerdos

Cada edición del libro reúne un valioso material documental que permite recorrer la evolución de Calzadilla a través de las fiestas patronales.

Las fotografías antiguas ocupan un lugar destacado en la publicación. Muchas de ellas muestran escenas cotidianas de celebraciones ya desaparecidas, procesiones, reuniones familiares o rincones del municipio que han cambiado con el tiempo, adquiriendo un importante valor histórico y sentimental.

Junto a ellas aparecen también poemas, coplas populares, recuerdos personales y pequeños episodios que ayudan a comprender cómo se vivían las fiestas décadas atrás y cómo han ido transformándose hasta la actualidad.

Más que una simple recopilación de textos, el libro funciona como una especie de memoria colectiva escrita por sus propios vecinos, quienes mejor conocen la historia del pueblo.

Tradición, identidad y patrimonio

El origen de esta iniciativa responde al deseo de conservar unas tradiciones que durante generaciones se transmitieron principalmente de forma oral.

Con el paso del tiempo, el Ayuntamiento impulsó la creación del Libro de los Cristos como una herramienta para preservar ese patrimonio inmaterial antes de que pudiera perderse. Desde entonces, cada edición ha ido incorporando nuevas colaboraciones ciudadanas hasta convertirse en una referencia cultural dentro del municipio.

La publicación también mantiene vivo el vínculo con algunos de los elementos más representativos de la identidad local, como la devoción al Cristo de la Agonía, eje de las fiestas patronales, o la conocida leyenda del lagarto de Calzadilla, uno de los relatos tradicionales más populares entre los vecinos.

De esta forma, el libro no solo documenta las celebraciones, sino que también ayuda a reforzar el sentimiento de pertenencia y la transmisión de la cultura popular entre generaciones.

Una invitación abierta a todo el pueblo

La convocatoria permanece abierta a cualquier persona que quiera aportar un pequeño fragmento de la historia de Calzadilla. No es necesario ser escritor ni disponer de grandes conocimientos históricos, basta con conservar una fotografía, recordar una anécdota, conocer una canción antigua o querer contar cómo eran las fiestas cuando el pueblo era diferente.

Todas esas pequeñas aportaciones acaban formando una obra colectiva donde cada vecino añade una página a la historia común del municipio.

Las fiestas duran apenas unos días, pero los recuerdos permanecen durante toda la vida. Con esta iniciativa Calzadilla no solo consigue conservar su pasado, sino que deja escrito un legado para que quienes lleguen mañana puedan entender quiénes fueron, cómo celebraban y por qué siguen sintiendo como propias unas fiestas que, generación tras generación, continúan escribiéndose entre todos.