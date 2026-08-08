Loida Zabala, pregonera de las Fiestas de Agosto de Losar de la Vera

Losar de la Vera ya tiene pregonera para sus Fiestas de Agosto 2026. La deportista paralímpica Loida Zabala Ollero (Losar de la Vera, 1987) será la encargada de dar el pistoletazo de salida a unas celebraciones que se desarrollarán del 14 al 18 de agosto y que volverán a combinar música, actividades para las peñas, tradiciones y festejos populares.

La apertura oficial tendrá lugar el viernes 14, coincidiendo con el tradicional Día del Emigrante. Será a las 20.00 horas, en la Plaza de la Viñuela, cuando Zabala tome la palabra para pronunciar el pregón. La deportista, referente del deporte paralímpico extremeño, será así la protagonista de uno de los momentos más esperados de la jornada inaugural.

El programa comenzará desde el mediodía con una charanga de animación, que recorrerá las calles hasta las 14.00 horas. A las 13.30 horas tendrá lugar el aperitivo del Día del Emigrante en el Colegio Francisco Parras, mientras que la animación regresará por la tarde, desde las 19.00 hasta las 23.30 horas.

Tras el pregón llegará la música a la Plaza de la Viñuela con el concierto de Anahinojo Folk, previsto para las 23.00 horas.

Cinco días de fiestas

El sábado 15 de agosto será una jornada especialmente dedicada a la convivencia y a las peñas. La madrugada comenzará con una fiesta de animación en la calle L-16, que se prolongará hasta las 5.00 horas. A las 9.00 horas será el turno de la tradicional subida al Berezo en bicicleta de montaña, con la recogida de dorsales a partir de las 8.00 horas en la Plaza de la Viñuela.

Ya al mediodía, el Parque La Laguna acogerá el concurso de paellas para peñas, mientras que a las 18.00 horas tendrá lugar el desfile de peñas. La jornada concluirá con música en la Plaza de la Viñuela, donde a las 23.00 horas actuará Nayara Madera con su espectáculo 'Quédate con mi copla'.

El domingo 16 estará marcado por la celebración del Cristo de la Misericordia, con los actos religiosos como protagonistas durante la mañana. A las 10.00 horas partirá la procesión desde la ermita hasta la Iglesia Parroquial, seguida a las 10.30 horas de la misa cantada por el Coro Parroquial. A las 11.30 horas se celebrará el ofertorio en la Plaza de España.

La tarde dará paso a los festejos populares. A las 17.30 horas tendrá lugar la bueyada infantil, organizada por la Peña 'Amigos de Losar', y a las 18.30 horas se celebrarán los festejos taurinos en la Plaza de España, con un utrero, un eral y un añojo.

La música volverá a tomar las calles por la noche con Versioneros, que ofrecerá a las 23.00 horas un repertorio de pop-rock de los años 60 y 70 en la Plaza de la Viñuela. Media hora después comenzará la sesión de DJ en la Plaza 1º de Mayo.

Cartel de las fiestas de Losar de la Vera. / Ayuntamiento de Losar de la Vera

El lunes 17 mantendrá el carácter festivo desde la madrugada, con las tradicionales Vaquillas del Aguardiente, previstas para las 3.00 horas y acompañadas de música. A las 4.30 horas habrá discoteca móvil en la calle L-16.

Por la tarde, a las 18.30 horas, regresarán los festejos taurinos a la Plaza de España, en esta ocasión con un toro y una vaquilla. La noche estará protagonizada por Verea Pop-Rock, que actuará a las 23.00 horas con su espectáculo 'Me sobran las palabras'. Después, a las 23.30 horas, continuará la fiesta con DJ en la Plaza 1º de Mayo.

Las fiestas llegarán a su última jornada el martes 18 de agosto. La programación volverá a comenzar de madrugada con tres vaquillas del Aguardiente, a las 3.00 horas, al estilo tradicional y acompañadas de música. A las 4.30 horas habrá una nueva sesión de discoteca móvil en la calle L-16.

El cierre de las celebraciones tendrá lugar por la tarde, con los últimos festejos taurinos de las fiestas a las 18.30 horas en la Plaza de España, con un toro y una vaquilla.

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De esta manera, Losar de la Vera se prepara para cinco días de celebraciones en los que la figura de Loida Zabala será la encargada de poner voz al inicio de unas fiestas que volverán a reunir a vecinos, visitantes y emigrantes que regresan al municipio durante el verano.