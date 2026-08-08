Trujillo prepara una mejora integral de dos calles en Huertas de Ánimas y Belén

Los vecinos de Huertas de Ánimas y Belén verán mejoradas sus calles con una actuación que permitirá renovar tanto el pavimento como algunas de las redes de servicios que discurren bajo ellas. El Ayuntamiento de Trujillo ha proyectado una intervención en la calle Tío Limosna, en Huertas de Ánimas, y en la calle de Las Aguas, en Belén, con una inversión cercana a los 170.000 euros.

La actuación pretende ir más allá de un simple arreglo del firme. En la calle Tío Limosna se plantea una intervención sobre la urbanización de la vía, con la renovación de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado público, además de las actuaciones necesarias sobre otros servicios que puedan verse afectados.

En el caso de la calle de Las Aguas, en Belén, los trabajos se centrarán principalmente en la mejora y conservación del pavimento, dentro de una actuación que busca mejorar las condiciones de una vía utilizada a diario por los vecinos.

Calle Tío Limosna de Huerta de Ánimas. / E.P

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 169.998,22 euros y establece un plazo de ejecución de cuatro meses. La intervención contempla un presupuesto de ejecución material de 118.062,52 euros, al que se suman los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA.

Una actuación que mira a los servicios que no se ven

Uno de los aspectos más importantes de la obra será precisamente el que quede bajo tierra. La renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento permitirá actuar sobre unas infraestructuras que, aunque no siempre son visibles, resultan fundamentales para el funcionamiento diario de estas calles.

A esta intervención se sumará la renovación del alumbrado público y las actuaciones necesarias para coordinar los diferentes servicios existentes en la zona.

La actuación en la calle Tío Limosna se plantea, por tanto, como una mejora integral del espacio urbano, mientras que en la calle de Las Aguas se contempla principalmente la conservación y mejora del firme.

Calle de las Aguas de Belén. / E.P

Las obras forman parte del proyecto denominado 'Pavimentaciones y redes en Huertas de Ánimas y Belén', promovido por el Ayuntamiento de Trujillo. La previsión recogida en el proyecto es que durante los trabajos haya una media de cinco trabajadores y se ha incluido una partida específica de 1.972,73 euros para seguridad y salud.

Una mejora para el día a día

Más allá de las cifras del proyecto, la actuación supondrá intervenir en dos calles de núcleos que forman parte del término municipal de Trujillo y mejorar elementos que afectan directamente al día a día de sus residentes: desde el estado del firme hasta el abastecimiento, el saneamiento o el alumbrado.

El Ayuntamiento ha iniciado ya el procedimiento para contratar los trabajos mediante procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 19 de agosto a las 23.59 horas, mientras que la apertura de las propuestas económicas está prevista para el día siguiente.

La oferta económica tendrá un peso del 85% en la valoración, mientras que el 15% restante corresponderá a la ampliación gratuita del periodo de garantía.

La intervención permitirá así poner el foco en dos calles concretas de Huertas de Ánimas y Belén, con una actuación que combina pavimentación y renovación de servicios, con la intención de mejorar unas infraestructuras que los vecinos utilizan cada día.