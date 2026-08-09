Logrosán se sienta en la consulta de la nutricionista a la que vio crecer

Algunos sueños necesitan marcharse para poder regresar convertidos en realidad. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Lucía Leandro, una joven de Logrosán que hace unos años abandonó su pueblo para formarse en el ámbito de la nutrición y que ahora vuelve con un objetivo muy diferente al de entonces: ayudar a sus vecinos a mejorar su salud a través de la alimentación.

Tras consolidar su proyecto profesional, la nutricionista ha abierto una nueva consulta en la localidad, la segunda de su trayectoria, convencida de que cuidar la alimentación significa mucho más que bajar de peso.

La nueva consulta ofrecerá atención presencial y también online, con el propósito de acercar un servicio especializado a quienes residen tanto en Logrosán como en otros municipios cercanos y prefieren evitar desplazamientos para recibir asesoramiento nutricional.

Mucho más que una dieta

Detrás de este proyecto hay una vocación que comenzó mucho antes de abrir la consulta. Lucía explica que siempre sintió un especial interés por el ámbito sanitario y por ayudar a las personas a sentirse mejor.

Con el paso de los años comprendió que la alimentación influye de forma decisiva no solo en el estado físico, sino también en el bienestar emocional, el descanso, la energía diaria o la prevención de numerosas enfermedades.

Consulta de la nutricionista Lucía Leandro en Logrosán. / Cedida a El Periódico Extremadura

Esa visión le llevó a apostar por una forma de trabajar alejada de las llamadas "dietas milagro". Su filosofía pasa por acompañar a cada paciente durante todo el proceso, enseñándole a construir hábitos saludables que puedan mantenerse a largo plazo y adaptarse a la realidad de cada persona.

Según defiende, "cada paciente llega con unas circunstancias, unas necesidades y una historia completamente diferentes", por lo que considera imprescindible ofrecer un tratamiento individualizado y un seguimiento cercano que vaya mucho más allá de entregar un menú semanal.

Una formación que continúa creciendo

Su recorrido profesional comenzó con el ciclo de Farmacia y Parafarmacia, una formación que le permitió adquirir conocimientos sobre educación sanitaria, prevención y funcionamiento del organismo. Posteriormente, decidió especializarse en Nutrición y Dietética, ámbito en el que encontró definitivamente su vocación.

Desde entonces ha continuado ampliando su preparación mediante cursos relacionados con el cambio de hábitos, el coaching nutricional o la nutrición emocional. Además, actualmente cursa el Grado en Psicología, convencida de que muchas dificultades relacionadas con la alimentación tienen un importante componente emocional.

Considera que comprender cómo influyen el estrés, la ansiedad o determinadas circunstancias personales permite ofrecer un acompañamiento mucho más completo y ayudar a que los cambios sean realmente duraderos.

Emprender para volver a casa

Desde el principio tuvo claro que quería desarrollar su propio proyecto profesional. Por ello decidió establecerse como trabajadora autónoma y crear una consulta basada en "una atención cercana, sin prisas y adaptada a cada persona".

Sin embargo, había una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza: regresar a Logrosán. La nutricionista reconoce que abrir una consulta en el municipio era una ilusión desde hacía años, ya que allí están su familia, sus raíces y buena parte de los recuerdos de su infancia.

También considera que disponer de este tipo de servicios en los pueblos resulta especialmente importante para evitar que muchos vecinos tengan que desplazarse hasta otras localidades para recibir atención especializada.

Cambiar la forma de entender la nutrición

Uno de los principales objetivos de Lucía Leandro es romper con la idea de que acudir a un nutricionista significa únicamente adelgazar.

Explica que una correcta alimentación puede convertirse en una herramienta fundamental para mejorar problemas digestivos, colesterol, diabetes, hipertensión, alteraciones tiroideas, menopausia o simplemente para adquirir hábitos que permitan disfrutar de una mejor calidad de vida.

Consulta de la nutricionista Lucía Leandro en Logrosán. / Cedida a El Periódico Extremadura

Su intención es "ofrecer un espacio donde las personas se sientan escuchadas, comprendidas y acompañadas", sin juicios y con propuestas adaptadas a su ritmo de vida. Junto a la consulta, también pretende impulsar la educación nutricional como una forma de prevenir enfermedades y favorecer un bienestar duradero.

La cercanía de un pueblo

Trabajar en Logrosán aporta, además, un componente humano difícil de encontrar en otros lugares. La nutricionista destaca que conocer la realidad del municipio, sus costumbres y la forma de vida de quienes acuden a consulta facilita "un trato mucho más personalizado".

Reconoce que ayudar a personas con las que ha compartido parte de su vida o atender a familias a las que conoce desde hace años añade un valor especial a su profesión. Esa cercanía, asegura, favorece la confianza y convierte cada consulta en un espacio donde resulta más sencillo establecer una relación de acompañamiento.

Consulta de la nutricionista Lucía Leandro en Logrosán. / Cedida a El Periódico Extremadura

La respuesta de los vecinos, añade, ha superado sus expectativas. Desde la apertura ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño, tanto de personas que ya la conocían como de quienes han descubierto ahora su trabajo, una acogida que le anima a seguir creciendo profesionalmente.

El ejemplo de Lucía demuestra que muchas veces el mayor éxito es poner en marcha tu propio negocio en el mismo lugar donde empezó todo. Después de recorrer el camino necesario para cumplir su sueño, ella ha vuelto a Logrosán con un propósito claro: demostrar que cuidar la salud también empieza alrededor de una mesa y que, en ocasiones, la mejor manera de devolver a un pueblo todo lo que te ha dado es ayudar a que quienes viven en él puedan disfrutar de una vida más sana.