Un fin de fiesta de altos vuelos en Miajadas para este verano

Cuando llegan las fiestas de un pueblo, lo último que desean quienes llevan meses esperándolas es que terminen. Sin embargo, este año en Miajadas habrá un motivo para mirar con ilusión hacia la última noche.

El municipio despedirá sus fiestas patronales con un espectáculo de drones que sustituirá al tradicional castillo de fuegos artificiales, una propuesta inédita que busca sorprender al público con una experiencia visual diferente, más sostenible y respetuosa con el entorno.

La exhibición tendrá lugar en la noche del 12 de agosto y marcará uno de los momentos más esperados de una programación festiva, que durante casi dos semanas convertirá a Miajadas en uno de los principales focos de ocio del verano en la provincia. Tras el espectáculo tecnológico, el Recinto Ferial acogerá el concierto de Rosa López, encargado de poner el broche musical a una de las jornadas más multitudinarias.

Un programa para todos los públicos

Las fiestas arrancaron el 30 de julio con la III Marcha Senderista Nocturna Ruta de los Pozos, una actividad que volvió a reunir a numerosos participantes para recorrer el entorno natural del municipio bajo la luz de la luna.

Sin embargo, la inauguración oficial tendrá lugar este domingo con el tradicional acto institucional celebrado en el Pórtico de la Iglesia de Santiago Apóstol.

La ceremonia incluirá el saludo del alcalde, Antonio Díaz Alías, el pregón que este año pronunciará la periodista Jara Gómez Candelo y la entrega del Tomate de Oro 2026 al IES Gonzalo Torrente Ballester, uno de los reconocimientos más representativos de las fiestas.

La jornada continuará con el Festival de Folklore Extremeño, el esperado chupinazo que marcará el inicio oficial de la feria y el concierto tributo a Extremoduro a cargo de Deltó!, además de la animación prevista en la Caseta Joven.

Cinco días sin parar

Entre el 10 y el 12 de agosto, Miajadas ofrecerá una programación pensada para todas las edades. Pasacalles, concursos tradicionales, concentración de caballos, tren turístico, actividades infantiles y verbenas compartirán protagonismo con algunos de los conciertos más destacados del verano.

Por los escenarios pasarán Despistaos, Destrangis con su homenaje a Estopa, Nolasco y Rosa López, completando una oferta musical que combinará diferentes estilos para atraer a públicos de todas las generaciones.

El cielo cambia la pólvora por la tecnología

Durante décadas, el sonido de los fuegos artificiales ha anunciado el final de las fiestas en numerosos municipios. Miajadas ha decidido este año apostar por una alternativa diferente.

En lugar del habitual castillo de pólvora, decenas de drones iluminarán el cielo mediante una coreografía sincronizada capaz de crear figuras y efectos luminosos. Se trata de un formato que cada vez gana más presencia en grandes eventos nacionales e internacionales gracias a sus ventajas medioambientales y a la ausencia de ruido, una característica especialmente valorada por personas con hipersensibilidad sensorial, animales y familias con niños pequeños.

Con esta decisión, el Ayuntamiento incorpora a sus fiestas una propuesta innovadora que combina tecnología y espectáculo sin renunciar al carácter festivo de una de las noches más importantes del calendario local.

Un final mirando al futuro

Las actividades estivales se extenderán hasta el 15 de agosto con diferentes torneos y exposiciones culturales. Sin embargo, el municipio ya tiene la vista puesta en este fin de fiestas que llevará a un pueblo de Cáceres uno de los espectáculos más impresionantes de los últimos tiempos.

Un espacio para sentarse y disfrutar de los dibujos con los que lo drones encenderán el cielo de Miajadas, pero también una noche para recordar que las tradiciones deben mantenerse, pero también pueden evolucionar sin perder la capacidad de emocionar.