King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido

La actuación de King África en Logrosán terminó antes de lo previsto este sábado 8 de agosto después de que cayera agua sobre la mesa de sonido y otros equipos electrónicos utilizados durante el concierto. El artista había acudido a la localidad cacereña con motivo de las ferias patronales y su presencia formaba parte de una de las jornadas más concurridas de las fiestas, coincidiendo además con el día dedicado a las peñas.

El propio King África ha relatado posteriormente lo ocurrido a través de su perfil de Facebook. "Así de bien se lo estaba pasando ayer el maravilloso público de Logrosán, Cáceres, hasta que a 'alguien' se le ocurrió tirar agua en la mesa de sonido, ordenadores, etc., y acabar así con un bonito tardeo", ha señalado el cantante.

El incidente obligó a interrumpir la actuación al poco de comenzar, según la queja trasladada a este periódico, debido al riesgo y los problemas ocasionados en unos equipos especialmente sensibles al contacto con el agua.

Una queja apunta también a la organización

Más allá de la conducta de la persona o personas que pudieran haber arrojado el agua, la reclamación recibida pone también el foco en la disposición de los equipos técnicos durante el espectáculo.

Según esta versión, la mesa de sonido y el resto del material electrónico se encontraban instalados junto al pilón de la plaza, un punto en el que durante esta jornada festiva sería habitual que los participantes se bañen o se produzcan lanzamientos de agua como parte del ambiente de convivencia entre las peñas.

Por ello, la queja considera que el episodio no debería atribuirse únicamente a quienes pudieron mojar los equipos, sino que cuestiona asimismo que se colocara material electrónico sensible en una zona donde podía existir un riesgo añadido de contacto con el agua.

Una actuación empañada

Lo sucedido acabó empañando una actuación que había congregado a numeroso público durante el mediodía del sábado y que formaba parte de la programación festiva de Logrosán. King África destacó precisamente el ambiente que se estaba viviendo en la plaza antes del incidente, aunque lamentó que el agua sobre la mesa de sonido terminara poniendo fin al espectáculo.

El episodio ha generado comentarios después de que el propio artista hiciera pública la situación en sus redes sociales, desde donde difundió también imágenes del ambiente vivido en Logrosán antes de que la actuación quedara interrumpida.