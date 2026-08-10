El misterio de las piedras grabadas que sobreviven al paso de los siglos en Las Hurdes

Hay lugares de la provincia de Cáceres en los que basta con apartarse un poco del camino para encontrarse con una historia que lleva miles de años esperando. No está en un museo, ni detrás de una vitrina, ni escrita en un libro. Está sobre una piedra.

Son los petroglifos, grabados realizados directamente sobre superficies rocosas que forman parte del patrimonio arqueológico de la provincia y que tienen en Las Hurdes uno de sus principales exponentes. Allí se conserva un amplio conjunto de estaciones de arte rupestre al aire libre, repartidas por distintos puntos de la comarca, que permiten asomarse a una época de la que apenas quedan otros testimonios. La propia Diputación de Cáceres ha destacado el valor de este patrimonio y trabaja junto a otras administraciones para catalogarlo, estudiarlo y mejorar su divulgación.

La palabra petroglifo procede del griego y puede entenderse como "piedra grabada". A diferencia de las pinturas rupestres, en las que se aplicaban pigmentos sobre la roca, aquí el dibujo se consigue modificando la propia superficie mediante técnicas como el piqueteado o la incisión. El resultado son líneas, figuras, símbolos y formas que han sobrevivido durante siglos, en algunos casos miles de años, expuestas directamente a la intemperie.

Y precisamente ahí comienza uno de los grandes misterios: sabemos que alguien decidió grabarlas, pero no siempre sabemos exactamente por qué.

Las Hurdes, el gran territorio de los petroglifos

Si hay que buscar un lugar de la provincia donde estos grabados tengan una presencia especialmente importante, ese es Las Hurdes. El conjunto hurdano está integrado por numerosas estaciones repartidas por la comarca y forma parte del itinerario cultural europeo Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. La Diputación y la Junta han realizado trabajos de prospección tanto sobre yacimientos ya catalogados como sobre otros que todavía no lo estaban.

Uno de los municipios que concentra una parte importante de este patrimonio es Pinofranqueado. En su término se encuentran algunos de los petroglifos más conocidos de Las Hurdes, entre ellos el Tesito de los Cuchillos, también conocido como Pisadas de los Moros, situado entre las alquerías de Castillo y Erías.

Galería | Así son los petroglifos de Las Hurdes / E.P.

El entorno de Erías conserva además otro de los grabados destacados de la zona. Y no son los únicos. En los alrededores de Sauceda aparecen varias concentraciones, entre ellas las estaciones de El Riscal, Las Herraduras y Pimpollosa II y III.

Sauceda es, de hecho, uno de los lugares que mejor permite comprender la dimensión de este patrimonio. En sus alrededores existe un auténtico conjunto de grabados rupestres al aire libre realizados mediante piqueteado e incisión. Algunos de sus paneles se encuentran en parajes como el regato del Chorrero, Las Herraduras o Pimpollosa. Los estudios realizados sitúan parte de estos grabados entre el Bronce Final y la romanización, aunque el conjunto hurdano es más amplio y presenta una cronología diversa.

Una piedra que parece contar una historia

Entre los petroglifos hurdanos hay representaciones que llaman especialmente la atención porque parecen reconocer formas familiares. Es el caso de la conocida como Peña del Molde, situada en la sierra de La Muñina, entre Pinofranqueado y Caminomorisco.

Popularmente también se la conoce como Las Tijeras, precisamente porque algunos de sus grabados han sido interpretados como representaciones de este utensilio. Un trabajo recogido por el Centro de Documentación de Las Hurdes señala la presencia de formas que recuerdan a unas tijeras y recoge las diferentes interpretaciones simbólicas y rituales que se han planteado alrededor de este grabado.

Galería | Así son los petroglifos de Las Hurdes / E.P.

Y es precisamente aquí donde los petroglifos dejan de ser únicamente una cuestión arqueológica para convertirse también en un enorme ejercicio de imaginación. Porque una figura que hoy parece evidente puede haber tenido para quien la grabó un significado completamente diferente.

¿Qué querían decir?

Esta es probablemente la pregunta más difícil. Los petroglifos son considerados registros de actividad humana y diseños simbólicos. La Diputación de Cáceres los describe como una de las manifestaciones de arte rupestre que pueden entenderse como un antecedente de los símbolos que se aproximan a la escritura.

Pero eso no significa que podamos traducirlos como si fueran un mensaje escrito. Los investigadores han planteado distintas posibilidades: representaciones relacionadas con el mundo simbólico, rituales, elementos cotidianos o marcas cuyo significado se ha perdido con el paso del tiempo.

Galería | Así son los petroglifos de Las Hurdes / E.P.

En Las Hurdes, además, algunos estudios han relacionado determinados grabados con espacios que pudieron tener una dimensión ritual. Incluso se ha planteado la existencia de posibles espacios sagrados prerromanos asociados a petroglifos y peñas consideradas especiales.

Por eso cada nuevo hallazgo puede aportar una pieza más a un puzzle que todavía está lejos de estar completo.

Un patrimonio que todavía sigue apareciendo

Otra de las particularidades de los petroglifos cacereños es que la historia no está completamente cerrada. En Las Hurdes continúan apareciendo referencias a nuevos grabados y estaciones que requieren estudio y catalogación. El Centro de Documentación de la comarca recoge, por ejemplo, trabajos específicos sobre el descubrimiento de los paneles Pimpollosas II y III, en Sauceda de Pinofranqueado.

En 2024, técnicos de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y representantes de otras entidades realizaron precisamente una prospección para conocer el estado de los petroglifos ya catalogados y localizar otros que todavía no habían sido incluidos en los inventarios.

Galería | Así son los petroglifos de Las Hurdes / E.P.

Y esa labor continúa. En 2026, la Diputación ha impulsado una actuación para mejorar los accesos a los petroglifos dentro del proyecto Art Points, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra de Gata-Las Hurdes.

Mucho más que unas marcas en una roca

La provincia de Cáceres cuenta con un patrimonio rupestre mucho más amplio que los petroglifos. Dentro del itinerario de arte rupestre se incluyen también los 107 abrigos de arte esquemático de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Cueva Chiquita en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, los abrigos de la Raya-Puerto San Roque, en el Tajo Internacional, y la Cueva de Maltravieso, en la propia ciudad de Cáceres.

Son manifestaciones diferentes, de épocas y características distintas, pero todas comparten algo: permiten entender que mucho antes de que existieran pueblos, carreteras o fronteras administrativas, ya había personas dejando su huella sobre este territorio.

Quizá esa sea la mayor curiosidad de los petroglifos. No sabemos quién fue exactamente la persona que se sentó junto a una roca para golpearla, ni qué pensaba mientras trazaba aquellas líneas. Tampoco podemos saber con certeza qué significaban todos aquellos símbolos.

Lo que sí sabemos es que alguien estuvo allí. Y miles de años después, aquellas marcas continúan allí para recordárnoslo.