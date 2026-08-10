Talayuela le da al 'play' a cuatro días de música para todos los gustos

Talayuela se prepara para poner banda sonora a uno de los fines de semana más esperados de su verano. Artistas que habitualmente suenan en auriculares, plataformas musicales y fiestas de toda España cambiarán durante unos días las pantallas por el escenario, en unas celebraciones capaces de pasar del flamenco a la música urbana, de la copla al folclore y del K-pop a las sesiones de DJ.

Todo ello alrededor de las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, cuya programación ya ha comenzado y que alcanzará su mayor intensidad entre el 13 y el 16 de agosto.

El Ayuntamiento ha planteado unas jornadas en las que la música ejercerá como uno de los principales reclamos, aunque no será el único. Deporte, tradición, actos religiosos y actividades populares completarán un calendario que tendrá como uno de sus principales puntos de encuentro la calle del Mercadillo.

El calentamiento antes de los días grandes

Talayuela comenzó a entrar en ambiente festivo el sábado. El deporte inauguró la jornada a las 9:00 horas con el Torneo de Golf 'Virgen de Agosto', mientras que la pesca infantil contó también con su propia convivencia.

Por la noche cambió completamente el escenario, la calle del Mercadillo recibió 'Summerexploxión', una primera gran cita musical protagonizada por Orquesta Maremágnum y DJ Freddy Cocoom.

Será a partir de este jueves cuando las fiestas entren definitivamente en sus jornadas centrales. La calle del Mercadillo abrirá esa noche el calendario de espectáculos con el musical 'K-Pop Héroes', previsto para las 22:00 horas.

Una noche que viajará del folclore al flamenco

El viernes reunirá en apenas unas horas propuestas que difícilmente coincidirían en cualquier otro escenario. La tarde comenzará a las 20:00 horas con un concurso de natación en la Piscina Municipal.

A las 22:00 horas, Talayuela mirará hacia las raíces con la 39.ª edición del Festival Folklórico Pueblos del Mundo de Extremadura, antes de que la madrugada cambie completamente de ritmo.

A las 00:00 horas llegará uno de los nombres propios de estas fiestas: Demarco Flamenco, que hará parada en la localidad con su Bonito Tour. Su concierto convertirá la calle del Mercadillo en uno de los principales escenarios musicales de la semana y dará paso posteriormente a una combinación poco habitual: DJ Maremágnum llevará su techno flamenco a Talayuela y DJ Jesús Rodríguez continuará la fiesta.

La patrona marca el día grande

El sábado será la jornada en la que tradición y celebración popular estarán más estrechamente unidas. La mañana arrancará a las nueve con el concurso infantil de pesca en la charca 'Los Marina'.

A las 11:00 horas llegará uno de los momentos centrales de las fiestas con la misa en honor a la Virgen de la Asunción. Tras ella, la imagen recorrerá las calles en procesión antes del ofertorio y de una sangría preparada por la Asociación de Mayores 'Virgen de la Asunción'.

La actividad continuará a las 13:00 horas con la concentración de peñas en la Plaza del Ayuntamiento. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará la tradicional suelta de un novillo y dos vaquillas en la explanada situada frente a Protección Civil.

De la copla a los sonidos urbanos

Cuando caiga la noche, el programa volverá a demostrar su variedad. José Cobos abrirá las actuaciones de la jornada con una noche de copla a las 23:00 horas.

Solo una hora después llegará un cambio radical de registro. A las 00:00, Nino Vargas y JC Diamante tomarán el escenario con una propuesta vinculada a los sonidos urbanos y actuales. La madrugada continuará después con DJ Jesús Rodríguez, encargado de mantener la actividad en el Mercadillo.

De esta forma, una misma jornada permitirá pasar de los actos religiosos de la mañana a las peñas, los festejos populares, la copla y la música urbana sin abandonar Talayuela.

El domingo guarda todavía una última jornada

Las fiestas no se despedirán después de la madrugada del sábado. El domingo comenzará temprano, a las 10.00 horas, con el Día de la Bicicleta, que partirá desde la calle del Mercadillo.

A las 14:00 horas, los Salones El Refugio acogerán la comida de mayores. Más tarde, a las 20:00 horas, el deporte regresará con el Trofeo Virgen de la Asunción, que medirá al CP Talayuela y al Moralo CP en la Ciudad Deportiva.

La última actuación llegará a las 21:30 horas, cuando un tributo a Isabel Pantoja cierre en la calle del Mercadillo un programa que habrá recorrido prácticamente todos los registros musicales.

Talayuela suena diferente durante cuatro días

Las fiestas de la Virgen de la Asunción volverán así a convertir agosto en un punto de reencuentro para quienes viven en Talayuela y para muchos de los que regresan al municipio durante sus vacaciones. Pero este año habrá además una banda sonora especialmente variada.

Habrá canciones para quienes crecieron escuchando copla, para quienes prefieren el flamenco, para los seguidores de la música urbana y para quienes todavía conservan el folklore como parte de sus raíces. Durante unos días los vecinos de la localidad podrán dejar sus móviles a un lado y disfrutar la música como mejor se vive en directo.