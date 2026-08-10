Loterías y apuestas
La ONCE deja en Monroy un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 al contado
José Manuel García Caldera, en activo desde 1994, ha sido el responsable de llevar la suerte a la localidad cacereña
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El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en la localidad cacereña de Monroy el primer premio del Sueldazo, agraciado con 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en el sorteo celebrado el sábado, 8 de agosto.
El encargado de llevar la fortuna hasta Monroy ha sido José Manuel García Caldera, vendedor de la ONCE desde 1994, que desarrolla su labor comercial en esta localidad cacereña.
El Sueldazo Fin de Semana reparte los sábados y domingos un primer premio de un sueldazo de 5.000 euro al mes durante 20 años más 300.000 euro al contado y, además, cuatro segundos premios de 2.000 euro al mes durante 10 años, ha informado la ONCE en nota de prensa
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