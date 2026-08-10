El turismo inteligente abre una nueva puerta a las empresas de la provincia de Cáceres

Una buena experiencia turística ya no empieza cuando el visitante llega a un destino. Comienza mucho antes, cuando busca inspiración, planifica su viaje o descubre una experiencia en internet. En este nuevo escenario, estar presente, ser visible y formar parte de una red conectada puede marcar la diferencia entre ser encontrado, o pasar desapercibido. Con ese objetivo nace la estrategia de Destino Turístico Inteligente (DTI) de la provincia de Cáceres, impulsada por la Diputación de Cáceres: un proyecto que busca construir un ecosistema turístico más conectado, innovador y colaborativo, en el que las empresas desempeñan un papel protagonista.

Porque un destino inteligente no se construye solo con tecnología, sino conectando administraciones, municipios, recursos turísticos y, sobre todo, las empresas que hacen posible la experiencia de quienes visitan la provincia. Un alojamiento rural, un hotel, un restaurante, una empresa de turismo activo, una bodega, un comercio local, una empresa de experiencias, una explotación agroalimentaria visitable o cualquier otro negocio vinculado al turismo, forman parte esencial de la experiencia del visitante y contribuyen directamente a construir la oferta turística de la provincia.

Su incorporación al ecosistema DTI permite mejorar la visibilidad de sus servicios, conectarlos con otros recursos del territorio, facilitar su promoción conjunta y generar nuevas oportunidades de colaboración y comercialización. Se trata de un modelo pionero e innovador que, además, facilita que visitantes y gestores dispongan de información más completa, actualizada y conectada, mejorando la promoción del destino y ayudando a que los viajeros y las viajeras descubran nuevas experiencias, productos y servicios distribuidos por todo el territorio.

Empresas más visibles, mejor conectadas y con más oportunidades

Participar en el ecosistema DTI significa formar parte de una estrategia provincial que apuesta por el crecimiento conjunto del destino. Las empresas participantes podrán mejorar su presencia en los nuevos canales digitales asociados al proyecto, aumentar las oportunidades de ser descubiertas por nuevos visitantes y aparecer conectadas con otros recursos turísticos del territorio, favoreciendo la creación de rutas, experiencias y propuestas que combinen naturaleza, patrimonio, gastronomía, cultura y ocio.

Además, el proyecto fortalece la colaboración entre empresas y administraciones, generando un entorno donde compartir información, detectar oportunidades y contribuir a una gestión turística basada en datos y conocimiento. El objetivo es formar parte de una red que multiplica las posibilidades de promoción y colaboración de todo el territorio.

La tecnología solo aporta valor cuando las personas saben utilizarla. Por eso, la estrategia DTI incorpora un completo programa de formación y acompañamiento dirigido al tejido empresarial. A través de jornadas, webinars, recursos prácticos y materiales divulgativos, las empresas podrán conocer el funcionamiento de la plataforma, descubrir nuevas herramientas para mejorar su actividad y aprender cómo aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia turística.

Estas acciones forman parte del plan de capacitación previsto en el proyecto, cuyo objetivo es impulsar la digitalización del sector, favorecer la adopción de las nuevas herramientas tecnológicas y acercar el ecosistema de la Plataforma Inteligente de Destinos a las empresas de la provincia. Además de la formación, el proyecto pone a disposición de las empresas documentación, recursos de apoyo y acompañamiento para facilitar su incorporación al ecosistema digital.

Una provincia más fuerte cuando sus empresas avanzan juntas

Cada empresa que participa aporta valor al conjunto del destino. Una información más completa, una oferta mejor conectada y una mayor colaboración entre los diferentes agentes permiten ofrecer experiencias de mayor calidad, mejorar la planificación turística y reforzar la competitividad de la provincia. Ese es el objetivo de la estrategia DTI: convertir la inteligencia turística en una herramienta útil para todo el ecosistema, donde la tecnología sirva para generar oportunidades reales para quienes viven y trabajan en el territorio.

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