Cabezuela del Valle asegura por 25 años sus zonas de baño de La Pesquerona y Simón Grande tras invertir 600.000 euros

Cabezuela del Valle ha dado un paso definitivo para consolidar dos de sus principales zonas naturales de baño. La Pesquerona y Simón Grande cuentan ya con autorización de uso especial de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) durante los próximos 25 años, después de una inversión de 600.000 euros destinada a acondicionar los espacios y adaptarlos a la normativa ambiental e hidráulica.

La Diputación de Cáceres ha ejecutado las actuaciones dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "La Vera-Valle del Jerte", con el objetivo de compatibilizar el aprovechamiento turístico y recreativo de estos puntos del río Jerte con la conservación del cauce y el tránsito de las especies piscícolas.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este martes las actuaciones junto al vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Fernando García Nicolás, y la alcaldesa de Cabezuela del Valle, Marisa Yusta.

Dos diques completamente renovados

Los trabajos han supuesto la renovación integral de los dos diques existentes mediante sistemas desmontables de acero inoxidable y cimentaciones adaptadas a las condiciones del río durante los meses de menor caudal.

El diseño permite mantener el flujo natural del Jerte y ha incorporado además dos dispositivos específicos para el paso de peces, de manera que las distintas especies puedan desplazarse por el cauce también durante el periodo en el que permanecen cerradas las compuertas para crear las zonas de baño.

Fernando García Nicolás ha defendido que esta actuación demuestra que la utilización turística de estos espacios puede hacerse compatible con su protección ambiental.

"Estamos demostrando que potenciar el desarrollo turístico de estas zonas de baño no está reñido con la sostenibilidad ambiental, puesto que tenemos todas las autorizaciones; además, estamos disponiendo de escalas de peces en todas las zonas de baños naturales, lo que facilita el tránsito de las especies piscícolas por nuestros ríos", ha señalado.

A estas obras se han sumado las intervenciones impulsadas por el Ayuntamiento de Cabezuela del Valle en el entorno, entre ellas una pasarela peatonal desmontable, mobiliario urbano, mejoras en los viales, escaleras de acceso al vaso, cartelería y medidas de protección civil.

Dos años de trámites

La regularización de La Pesquerona y Simón Grande ha requerido dos años de trámites administrativos. Los trabajos se han prolongado durante aproximadamente año y medio debido, según ha explicado la institución provincial, al elevado caudal registrado en el río Jerte tras un otoño y un invierno especialmente lluviosos.

Una vez cumplidas las exigencias ambientales e hidráulicas, la CHT ha concedido la autorización de uso especial durante 25 años. Hasta ahora, el Ayuntamiento tenía que solicitar permisos temporales para habilitar estos espacios cada temporada estival.

La alcaldesa, Marisa Yusta, ha celebrado que "ya es una realidad la legalización de nuestras zonas de baño" y ha destacado que su acondicionamiento "no es un capricho", sino "una necesidad" por la que el municipio llevaba años trabajando.

La autorización aporta así estabilidad jurídica al ayuntamiento y permite mantener abiertas las zonas de baño durante los próximos años sin tener que repetir cada verano la tramitación de permisos temporales.

Más actuaciones en Cabezuela

Durante la visita también se han revisado las mejoras realizadas con fondos provinciales en el entorno de la zona natural de baño del Vao.

La Diputación ha anunciado además próximas actuaciones en el municipio, entre ellas una pista de skate y parkour, incluida en el Plan Extraordinario 2026, y un mirador en la zona de La Mata, que dispone de una inversión de 108.944,93 euros correspondiente al Plan Provincial 2025.

Por otra parte, una subvención nominativa de Presidencia ha permitido mejorar el puente de acceso al vaso de Simón Grande, mientras que en La Pesquerona se ha instalado una silla hidráulica para facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida, financiada a través del Plan Provincial de Accesibilidad Universal.

Las actuaciones de La Pesquerona y Simón Grande forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "La Vera-Valle del Jerte", que cuenta con cuatro millones de euros de presupuesto y está cofinanciado por la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y la Secretaría de Estado de Turismo. El programa busca impulsar un modelo turístico común y sostenible para ambas comarcas.