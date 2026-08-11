De ganaderías de San Fermín a una cena para 2000: las fiestas que revolucionan Navas del Madroño

Agosto es ese mes en el que las vacaciones empiezan a encarar su recta final y muchos aprovechan para realizar una última escapada antes de regresar a la rutina. Pero para encontrar un buen plan no siempre hace falta buscar una playa o preparar un viaje de varios días.

Los pequeños municipios recuperan durante estas semanas buena parte de su población y convierten sus fiestas en uno de los grandes reclamos del verano. Navas del Madroño afronta precisamente uno de esos momentos, ya que este miércoles dará el pistoletazo de salida a sus festejos taurinos.

De 1.200 vecinos a prácticamente el doble

El alcalde de Navas del Madroño, Ricardo Villegas, calcula que durante estos días "la población habitual llegará prácticamente a duplicarse". A quienes regresan al municipio durante sus vacaciones se suman visitantes procedentes de localidades cercanas, especialmente atraídos por unos festejos taurinos con un fuerte seguimiento en esta zona de la provincia.

Buena parte de ese esfuerzo se concentra este año en el apartado taurino. El cartel reúne reses de diferentes hierros, entre ellos Álvaro Núñez y Núñez del Cuvillo, ganaderías conocidas por participar en citas de primer nivel. Para el alcalde, contar con ellas permite ofrecer una programación que supera lo que podría esperarse inicialmente de una población de poco más de 1.200 habitantes.

Un quirófano preparado para los festejos

La seguridad será otro de los elementos fundamentales. El municipio dispondrá durante las celebraciones de un quirófano y un equipo sanitario integrado por dos cirujanos y un anestesista, una infraestructura concebida para poder responder inmediatamente si se produce algún percance.

Villegas pone esta dotación como ejemplo de que "el consistorio no pretende reducir recursos en un aspecto especialmente sensible". La organización de los festejos implica cumplir unas exigencias cada vez mayores tanto en materia sanitaria como administrativa y de seguridad.

El diputado provincial de Deportes, Pablo López, también puso el foco en el trabajo que existe detrás de la programación. Considera que la presentación del cartel refleja el compromiso del municipio con unas costumbres transmitidas durante generaciones y ha destacado "la implicación del Ayuntamiento" para mantenerlas pese al esfuerzo que supone.

Del pregón a cuatro días especialmente intensos

El comienzo oficial llegará este miércoles por la noche con el pregón. Esa primera jornada contará ya con un encierro de vacas y una fiesta destinada a reunir tanto a las peñas como a vecinos, visitantes y quienes regresan durante agosto.

El grueso de las celebraciones se concentrará entre jueves y domingo, con encierros, capeas y diferentes festejos populares. El programa reserva además dos noches para los novillos y extenderá las actividades hasta el lunes, cuando llegará una de las citas que mejor mezcla tauromaquia y gastronomía.

Los aficionados podrán elegir entre diferentes jornadas en función de las ganaderías anunciadas. Según ha explicado el alcalde, las entradas tienen un precio de 9,50 euros para adultos y alrededor de seis euros para los niños.

Una cena para cerca de 2.000 personas

El último tramo de las fiestas tendrá sabor propio. La tradicional cena de despedida recuperará el frite de toro, cuya preparación implica directamente a los habitantes de Navas del Madroño.

Alrededor de 50 personas colaboran para sacar adelante una comida popular capaz de reunir a cerca de 2.000 comensales. Más allá de las cifras, Villegas destacó el valor de mantener una receta y una forma de preparación que continúa transmitiéndose entre generaciones gracias a la participación directa de los vecinos.

Los niños también tendrán su espacio, principalmente durante las mañanas, con hinchables acuáticos y propuestas relacionadas con los festejos populares, incluidos encierros adaptados "para acercarlos de manera lúdica a esta tradición". Las noches incorporarán actuaciones de música en directo, cuyo detalle puede consultarse junto al resto de actividades en los canales municipales.

Unas fiestas que también mueven la economía

La llegada de visitantes tiene consecuencias más allá del ambiente festivo. En este sentido, López subrayó el impacto que jornadas de estas características tienen sobre bares, comercios y profesionales locales, además de su capacidad para proyectar el municipio fuera de sus límites habituales.

Para el diputado, mantener celebraciones arraigadas contribuye también a "reforzar el sentimiento de pertenencia y la vida de los pequeños municipios". Por su parte, Villegas compartió esa idea relacionando directamente tradición y arraigo. Según indicó, conservar celebraciones capaces de reunir cada verano a quienes viven dentro y fuera "ayuda a mantener el vínculo con el pueblo".

El alcalde señaló además que "la dimensión que alcanzan las celebraciones contrasta con el tamaño del municipio". Teniendo en cuenta que "los costes vinculados a los festejos populares han aumentado considerablemente", así como sus exigencias de seguridad, destacó el esfuerzo económico y organizativo necesario para que "un ayuntamiento pequeño" pueda mantener un programa de este nivel.