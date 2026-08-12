Gateando regresa a Sierra de Gata con diez días de cine para reivindicar el mundo rural y el medio ambiente

El cine se ha convertido de nuevo este mes de agosto en una herramienta para reivindicar el medio rural y defender la conservación del entorno en Sierra de Gata. El Festival Internacional de Cine Rural y Medioambiental Gateando celebrará su undécima edición del 15 al 24 de agosto con actividades repartidas por cinco entidades locales de la comarca: Acebo, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto, Villamiel y Trevejo.

La cita, apoyada por la Diputación Provincial de Cáceres dentro del proyecto Parque Cultural Sierra de Gata, combinará la exhibición de largometrajes, documentales y una competición de cortometrajes con otras propuestas culturales y gastronómicas. El objetivo seguirá siendo el que ha marcado al festival desde su nacimiento: utilizar el audiovisual como vehículo para poner el foco sobre la realidad de los pueblos y la protección medioambiental.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha recordado durante la presentación que Gateando surgió después de los incendios que arrasaron parte de Sierra de Gata durante el verano de 2015.

Once años después, ha señalado, el festival "sigue siendo una herramienta de información y de concienciación social en torno a cuestiones de sostenibilidad y consumo respetuoso con el medio ambiente".

Cine a pie de calle

El director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil, ha puesto el acento en la colaboración entre instituciones y en la capacidad de la iniciativa para "descentralizar" la cultura, acercando actividades cinematográficas a pequeños municipios de la provincia.

Una filosofía que también ha defendido el director del festival y de la Asociación Cultural A Deshoras, Sergio Cordero, quien ha destacado el contacto directo que se genera entre la organización y los espectadores.

"Hacemos un festival a pie de calle, no hay tarimas altas, estamos con la gente, nos gusta escuchar sus opiniones, sus sugerencias, no hay distancias, y es interesantísimo, es donde más aprendemos", ha afirmado.

La inauguración será este sábado, 15 de agosto, en la plaza del Corro de Trevejo, con la proyección del primero de los largometrajes y, posteriormente, un concierto acústico del músico senegalés Dominique.

Dos largometrajes y cinco cortos

La programación de este año incluye dos largometrajes. El primero es "Little Amélie", película de animación dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang y basada en la novela de Amélie Nothomb La metafísica de los tubos. El segundo será la producción brasileña "El sendero azul", dirigida por Gabriel Mascaro.

Las películas se proyectarán los días 15 y 17 de agosto en Trevejo; 18 y 20 en Hernán Pérez; 20 y 24 en Acebo; y 22 y 23 en Santibáñez el Alto.

A ellas se sumará la competición de cortometrajes de ficción, en la que el público tendrá la última palabra para escoger al ganador del Premio del Público al Mejor Cortometraje.

Los cinco trabajos seleccionados son "El lago silente", de Varo López; "Una mañana el diablo", de Pablo Garví; "Cara de cona", de Guillermo Oliveira; "Hasta enterrarlos", de Marco Araujo Dolado; y "El fin de la cosa", de Jorge Aliende, Ángel Gutiérrez y Alejandro Morales.

Todos ellos podrán verse los días 16, 19 y 21 de agosto, a partir de las 22.00 horas, en Hernán Pérez, Santibáñez el Alto y Trevejo.

Premios y gastronomía serragatina

La entrega de premios se celebrará el 22 de agosto en la plaza del Nogal de Santibáñez el Alto. Además del premio decidido por los espectadores, se entregarán el Premio Gateando a la Conservación del Medio Ambiente, el Premio Terraconti a la Sostenibilidad y el Premio La Escuela del Bosque a la Divulgación y Sensibilización del Mundo Natural.

Los galardonados recibirán una obra realizada por el escultor cacereño César David.

Gateando pondrá el broche a su undécima edición con "Gastrocine", una degustación de productos de Sierra de Gata acompañada por la música de DJ B. Tocha, cerrando así diez días en los que el cine servirá nuevamente como punto de encuentro entre cultura, territorio y conciencia medioambiental.