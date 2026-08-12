La iglesia de Granadilla cierra por el mal estado de la cubierta y suspende la misa del 15 de agosto

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Granadilla, uno de los edificios con mayor carga sentimental para quienes tuvieron que abandonar el antiguo municipio cacereño y para sus descendientes, no podrá abrir sus puertas este sábado 15 de agosto para la tradicional misa de la festividad de la Asunción. El mal estado de la cubierta y el riesgo que supone acceder al inmueble han obligado a cancelar una celebración que, junto con la del 1 de noviembre, constituye uno de los principales puntos de encuentro de las familias vinculadas al pueblo.

La decisión ha sido comunicada a los miembros de la Asociación de Hijos de Granadilla después de las gestiones realizadas por Asunción Jiménez, hija de Eugenio Jiménez, uno de los vecinos que durante años impulsó la celebración de estos encuentros religiosos.

Mal estado de la cubierta

Según ha explicado Jiménez a

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, desde la Diócesis de Coria-Cáceres se le ha trasladado que la cubierta se encuentra en mal estado y los accesos han sido vallados ante el posible riesgo para las personas. La iglesia permanece habitualmente cerrada y únicamente se abre con motivo de las celebraciones autorizadas.

Fotogalería | Así es Granadilla / Toni Gudiel

La suspensión tiene una trascendencia especial para las familias de Granadilla. La misa del 15 de agosto y la del Día de Todos los Santos han permitido durante años reunir a antiguos habitantes y descendientes, que posteriormente aprovechan la jornada para visitar el cementerio y recordar a sus familiares.

"No es solamente un inmueble. Allí han ocurrido muchísimas cosas de nuestras familias: se han bautizado, se han casado, han despedido a sus familiares... Es nuestra memoria", explica Jiménez.

Un vínculo que permanece

La celebración religiosa del 1 de noviembre fue una de las primeras que lograron recuperarse después de años en los que Granadilla permaneció cerrada. Posteriormente se consiguió también autorización para celebrar la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, advocación a la que está dedicada la iglesia, cada 15 de agosto. Desde entonces ambas fechas se han convertido en jornadas especialmente importantes para los antiguos vecinos.

"Todavía hay personas de 90 años que acuden allí a misa y después vamos los descendientes. No estamos hablando de que vayamos cuatro personas: la iglesia se llena", señala Jiménez.

Su padre, Eugenio Jiménez, fue durante años una de las personas que mantuvo viva esa tradición y, antes de fallecer, pidió a su hija que continuara realizando las gestiones necesarias para organizar las celebraciones.

Preocupación

La cancelación de este año ha despertado ahora la preocupación por el futuro del templo. Según relata Jiménez, durante sus conversaciones con responsables diocesanos se le ha indicado que existen otras iglesias con necesidades prioritariasy que una intervención en Granadilla resulta difícil de justificar al tratarse de un edificio que únicamente abre unas pocas veces al año. "Puedo entender que haya prioridades, pero eso no puede significar que se deje que la iglesia termine cayéndose", reivindica.

Jiménez asegura que se le ha trasladado igualmente que una posible actuación sobre la cubierta podría rondar los 60.000 euros, aunque por el momento no dispone de un informe técnico detallado sobre el alcance exacto de los daños. La preocupación se extiende además a la próxima celebración del 1 de noviembre. Según la información que asegura haber recibido durante sus conversaciones con responsables de la Diócesis, las actuales condiciones del inmueble impedirían también celebrar la misa de Todos los Santos si antes no se resuelve el problema de seguridad.

"No queremos que termine en ruinas"

Los descendientes contemplan la situación con especial inquietud por la propia historia de Granadilla. Muchas de las viviendas particulares acabaron deteriorándose después de la expropiación del municipio, mientras posteriormente diferentes programas han permitido recuperar parte de sus edificaciones. Por eso Jiménez teme que ahora pueda repetirse esa historia con el templo.

"Igual que se abandonaron las casas del pueblo, no queremos que se abandone la iglesia y termine convertida en unas ruinas", sostiene.

Para quienes mantienen vínculos familiares con Granadilla, añade, acudir al recinto como visitante no sustituye las reuniones que tradicionalmente se realizan alrededor de la iglesia. "Ir a visitar Granadilla podemos hacerlo cualquier día. Estas fechas son diferentes porque son los días del pueblo, cuando nos encontramos quienes nacieron allí y sus descendientes", explica.

Fórmulas alternativas

Jiménez plantea incluso estudiar fórmulas alternativas que contribuyan económicamente a conservar el edificio. Entre ellas propone analizar la posibilidad de establecer una pequeña aportación vinculada a las visitas turísticas a Granadilla y destinar parte de esos ingresos a la conservación de la iglesia, aunque reconoce que se trata únicamente de una propuesta que tendría que ser estudiada por las administraciones y organismos responsables.

La Asociación de Hijos de Granadilla ha comunicado ya que la misa prevista para este sábado queda suspendida. La noticia ha provocado, según Jiménez, tristeza entre numerosas familias que mantenían la cita del 15 de agosto como una de sus principales jornadas de regreso al pueblo.