De estreno a tradición: Plasenzuela vuelve a bailar entre rumba y copla este miércoles

El festival que aterrizó el pasado año en Plasenzuela con intención de encontrar un hueco permanente en su calendario estival continúa dando pasos para conseguirlo.

El Rumba y Copla Fest afronta este miércoles su segunda edición después de estrenarse en agosto de 2025 como una apuesta del Ayuntamiento y la Comisión de Festejos por recuperar sobre un mismo escenario algunos de los géneros más reconocibles de la música española.

La celebración cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, un respaldo que Ayuntamiento y organización consideran fundamental para poder mantener este tipo de propuestas.

De la copla de Fani Ortiz a Alazán

A partir de las 23:00 horas el festival arrancará comenzará mirando directamente hacia la copla. Fani Ortiz será la encargada de abrir el escenario con un espectáculo construido alrededor de un género que durante décadas ha formado parte de la memoria musical de numerosas generaciones.

Su actuación servirá como primera mitad de una velada que posteriormente cambiará de registro. Tras ella llegará el grupo Alazán, encargado de conducir la celebración hacia la rumba y de cerrar esta segunda edición. Este ganó el Festival de Benidorm en el año 2000 con la canción 'Alcanzarás la luna', llevándose el trofeo de la Sirena de Oro.

El planteamiento mantiene así una de las señas de identidad con las que nació el festival: reunir en una misma noche estilos populares capaces de conectar con públicos de distintas edades y aprovechar las noches de agosto para acercar actuaciones musicales al medio rural.

La organización pretende que la cita vuelva a convertirse en uno de los momentos centrales de la programación festiva de Plasenzuela y que su continuidad permita consolidarla progresivamente dentro del calendario local.

Música para mover también al pueblo

El Ayuntamiento comparte esa intención de dar continuidad a iniciativas capaces de generar movimiento durante los meses estivales. El alcalde, Damián Ceballos, destaca en este sentido la labor desarrollada por la Comisión de Festejos y su papel a la hora de construir una programación que no se limite únicamente a los actos tradicionales.

El objetivo, según trasladan desde el consistorio, pasa por utilizar la cultura y la música en directo como "puntos de encuentro entre vecinos y visitantes", pero también como herramientas para mantener activos los pequeños municipios durante unas semanas en las que muchos multiplican su población habitual.

En localidades de dimensiones reducidas, una actuación musical puede tener además efectos que van más allá del propio concierto. La llegada de visitantes genera ambiente en las calles y amplía la repercusión de una programación que difícilmente tendría la misma capacidad de atracción fuera del periodo estival.

Una apuesta compartida por el medio rural

Desde Plasenzuela ponen en valor la cooperación entre administraciones como una vía para que los municipios pequeños puedan incorporar a sus calendarios espectáculos y actividades culturales que amplíen su oferta de ocio, evitando que la música en directo quede concentrada únicamente en las poblaciones de mayor tamaño.

El resultado volverá a comprobarse este miércoles. Fani Ortiz abrirá una noche que posteriormente entregará el escenario a Alazán. Dos actuaciones, dos géneros estrechamente ligados a la música popular española y una segunda oportunidad para comprobar si aquella apuesta estrenada hace solamente un año empieza a convertirse en tradición.

Una segunda edición para intentar echar raíces

Precisamente alcanzar una segunda convocatoria supone el primer paso para que una iniciativa que comenzó como novedad deje de ser un acontecimiento aislado. El Rumba y Copla Fest nació en agosto de 2025, impulsado desde el municipio con la intención de ampliar la oferta cultural y musical disponible durante el verano.

El presidente de la Comisión de Festejos, Iván Gutiérrez, ha destacado la ilusión con la que afrontan esta nueva entrega después del trabajo realizado para volver a reunir artistas y programación. Desde la comisión consideran que este tipo de propuestas permite ofrecer alternativas tanto a quienes residen habitualmente en Plasenzuela como a quienes regresan durante las vacaciones o se desplazan desde otros municipios.

Gutiérrez pone también el foco en todo lo que sucede antes de que se enciendan las luces del escenario. Sacar adelante una cita de estas características exige meses de preparación y un importante esfuerzo organizativo, aunque considera que ese trabajo cobra sentido cuando las calles recuperan actividad y el público responde a las propuestas.

Una tradición que todavía está escribiendo su historia

Plasenzuela no necesita mirar varias décadas atrás para explicar el origen de esta cita. Su historia comenzó apenas el verano pasado y precisamente ahí reside parte de su particularidad. Las tradiciones que hoy parecen inseparables de las fiestas de cualquier pueblo también tuvieron alguna vez una primera y una segunda edición.

El Rumba y Copla Fest afrontará este miércoles ese segundo capítulo con un objetivo sencillo: que cuando vuelvan las noches de agosto, la rumba y la copla tengan ya reservado su sitio en Plasenzuela.