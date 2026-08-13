Una cena sin reservar mesa: cuatro lugares donde cenar con Trujillo como telón de fondo

En las noches de verano, cuando el calor comienza por fin a dar una tregua y apetece alargar unas horas más la vida en la calle, volver a casa después de un paseo o de tomar algo no siempre entra en los planes.

El problema aparece cuando llega la hora de cenar: nadie se pone de acuerdo con el sitio, los establecimientos están llenos o simplemente no apetece gastar más dinero. Trujillo ofrece una alternativa mucho más sencilla. Basta preparar algo de comida y elegir entre sus parques, miradores y rincones históricos para cenar sobre una manta, contemplando la puesta de sol o incluso rodeado de siglos de historia.

Una manta y algo de comer

Para quienes imaginan el plan en su versión más tradicional, con una manta extendida sobre el suelo y comida preparada en casa, una de las alternativas se encuentra en el parque de los Estados, situado en la calle José María Gabriel y Galán, ofrece otra posibilidad. Su carácter de zona verde permite plantear una cena más parecida al pícnic convencional, alejada de los espacios con mayor concentración turística.

Es una opción especialmente apropiada para familias o grupos de amigos que buscan espacio para sentarse sin necesidad de organizar demasiado el plan. Algo de comida, bebida fresca y una manta pueden ser suficientes para improvisar una cena diferente.

A ellos se suman el parque Juan Tena y el parque El Resbaladero, dos espacios públicos con características diferentes. El primero mantiene una mayor relación con la memoria local y lleva el nombre del cronista Juan Tena Fernández.

Por su parte, el segundo, ubicado en la localidad trujillana de Huertas de Ánimas, se encuentra vinculado a un entorno más enfocado en el ocio, con una curiosa formación rocosa que sirve de tobogán natural.

Un oasis con Trujillo al otro lado

También existe una alternativa para quienes quieran experimentar un cambio completo de perspectiva. En lugar de sentarse entre las construcciones históricas, el estanque de San Lázaro permite tener buena parte de ellas delante mientras se disfruta de un entorno marcado por el agua, la sombra y la vegetación.

Desde este punto se reconoce la característica silueta monumental de Trujillo. El castillo, la iglesia de Santa María, las murallas y diferentes construcciones históricas aparecen formando parte de una panorámica que permite contemplar la localidad desde una posición muy distinta a la habitual.

Cenar entre murallas

Pero Trujillo permite llevar el plan un poco más lejos cambiando los árboles y los grandes horizontes por piedra, murallas y arquitectura medieval dentro de la parte antigua.

El entorno del Mirador de las Monjas reúne varios de esos ingredientes. Su situación en la zona alta permite tener muy cerca algunos de los elementos que explican el pasado defensivo y monumental de la localidad. Murallas, arquitectura histórica y calles empedradas convierten una cena sencilla en una experiencia difícil de reproducir fuera de una ciudad monumental.

En estos espacios el planteamiento cambia respecto al pícnic de parque. La propuesta consiste más bien en llevar algo fácil de comer, encontrar un punto público donde sentarse y hacer una pausa durante el recorrido, siempre respetando el patrimonio y dejando el lugar exactamente como se encontró.

Esperar al sol antes del último bocado

Si la intención es convertir la cena en algo más especial, basta con subir hacia la parte alta de Trujillo. El entorno exterior del castillo permite sustituir las mesas y las terrazas por una de las grandes panorámicas que ofrece la localidad.

Desde esta zona elevada, la mirada supera los límites de la villa y alcanza la extensa llanura que rodea el municipio. Al final de la jornada, cuando el sol comienza a descender y el granito cambia progresivamente de tonalidad, el lugar adquiere un atractivo diferente al que presenta durante las horas centrales del día.

El plan tampoco necesita demasiados preparativos. Una cena sencilla que pueda transportarse fácilmente permite aprovechar los últimos minutos de luz y permanecer en el entorno cuando las temperaturas empiezan a resultar más agradables.

Una mesa diferente cada noche

Al final, improvisar una cena de verano en Trujillo puede requerir bastante menos de lo que parece. Una manta, un bocadillo, algo de fruta o una cena preparada en casa son suficientes para convertir cualquiera de estos rincones en el destino de la noche, siempre que se respeten las normas y la limpieza de cada espacio.

La elección no consiste únicamente en decidir qué comer, ya que el plan principal depende de lo que se quiere tener delante cuando llegue el último bocado: árboles y césped, el sol desapareciendo sobre el horizonte o unas murallas que llevan siglos contemplando cómo termina el día.