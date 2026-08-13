La Guardia Civil rescata a un hombre y a cuatro mascotas en un incendio de una vivienda en Madrigalejo

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre y ha rescatado a cuatro mascotas durante el incendio registrado este jueves en una vivienda de Madrigalejo (Cáceres).

Los hechos se produjeron alrededor de las 09.50 horas, cuando el cuartel de la Guardia Civil de la localidad recibió un aviso alertando de un incendio en una vivienda. Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, un agente que se encontraba en el acuartelamiento, aunque estaba fuera de servicio, se desplazó inmediatamente hasta el lugar junto a una patrulla de la Policía Local. A su llegada comprobaron que las llamas se concentraban principalmente en la zona de la cocina y que en el interior permanecía un hombre, marido de la mujer que había dado la voz de alarma.

Los agentes accedieron al inmueble y consiguieron auxiliar al varón y ponerlo a salvo en el exterior. Posteriormente, volvieron a entrar en la vivienda para rescatar a los animales que todavía permanecían dentro, logrando sacar a dos perros y dos gatos.

Mientras se desarrollaba la actuación, la Central 062 movilizó a otras patrullas próximas para prestar apoyo. Una de ellas intervino directamente sobre el foco del incendio utilizando los extintores de los vehículos oficiales y consiguió sofocar inicialmente las llamas.

Posteriormente llegaron al lugar efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) de Cáceres, que se hicieron cargo de las labores de extinción, ventilación, inspección y aseguramiento de la vivienda.

La Guardia Civil permaneció en la zona realizando tareas de seguridad, prevención y apoyo a los servicios de emergencia hasta que finalizó la intervención. El incendio se dio por extinguido pasadas las 11.00 horas.

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El suceso se ha saldado finalmente con una persona auxiliada y evacuada del interior de la vivienda y cuatro animales, dos perros y dos gatos, rescatados y puestos a salvo.