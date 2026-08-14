Una fiesta no autorizada desborda el acceso a una zona de La Granja (Cáceres) con cientos de vehículos

Una fiesta no autorizada ha provocado durante la pasada noche una concentración multitudinaria de personas y vehículos en una zona del término municipal de La Granja, en la provincia de Cáceres. La magnitud de la convocatoria ha obligado a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo especial que continúa activo este viernes para controlar el entorno e impedir la llegada de nuevos asistentes.

La Guardia Civil ha tenido conocimiento durante la noche de la organización del evento y ha movilizado de inmediato patrullas pertenecientes a distintas especialidades con el objetivo de evitar que la concentración terminara asentándose en el lugar y garantizar la seguridad.

Sin embargo, la elevada afluencia de vehículos y personas ha impedido inicialmente controlar el acceso a la zona, según ha informado el instituto armado. Las imágenes del lugar muestran cientos de coches concentrados en el entorno, lo que da una idea de las dimensiones que ha alcanzado la convocatoria.

Controles para impedir nuevas llegadas

Ante esta situación, la Guardia Civil ha mantenido durante la mañana un dispositivo de seguridad en los alrededores de la fiesta, con diferentes controles en las vías próximas.

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los vecinos y de los conductores que circulan por la zona, además de evitar que nuevas personas puedan incorporarse a la concentración.

Por el momento, la Guardia Civil continúa trabajando sobre el terreno y mantiene el dispositivo abierto, adaptando las medidas a la evolución de una fiesta que ha logrado concentrar durante la noche a un elevado número de asistentes en este municipio cacereño.