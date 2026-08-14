El otro Trujillo está detrás del objetivo: rincones para encontrar el encuadre perfecto

Cuando se visita un lugar tan emblemático y cargado de historia como Trujillo, resulta fácil dejarse atrapar por sus monumentos y regresar a casa con un carrete repleto de las mismas imágenes que cientos de viajeros toman cada año. La Plaza Mayor, el castillo o la estatua de Pizarro son objetivos casi inevitables.

Sin embargo, quienes quieran llevarse una fotografía diferente solo tienen que apartarse ligeramente de esos encuadres. El municipio esconde rincones, caminos y perspectivas desde los que conseguir una imagen capaz de enseñar otro Trujillo.

El 'skyline' que aparece desde la carretera

Una de las fotografías más espectaculares se consigue incluso antes de adentrarse en sus calles. En la carretera N-521, en dirección a Cáceres, existen perspectivas desde las que el conjunto histórico aparece elevado sobre el paisaje y permite contemplar buena parte del 'skyline' trujillano.

El resultado cambia por completo respecto a la fotografía tomada desde la Plaza Mayor. Aquí no existe un monumento protagonista: la ciudad entera se convierte en el fondo. Al amanecer o durante las últimas horas de la tarde, cuando la piedra comienza a recibir una luz más cálida, la silueta adquiere todavía mayor protagonismo.

Eso sí, el lugar no dispone de un mirador acondicionado, por lo que cualquier fotografía debe realizarse únicamente desde un punto seguro, sin detenerse en la calzada ni utilizar el arcén como improvisado estudio fotográfico.

La Alberca y las callejas que muchos pasan de largo

Ya dentro de la villa histórica aparece la Alberca, uno de esos rincones que permiten alejarse de la postal más reconocible. Encajada entre construcciones de piedra, ofrece posibilidades para jugar con la profundidad, las formas y los reflejos.

Pero aquí el secreto puede estar también en el camino. Las callejas próximas a La Alberca y las que ascienden hacia el castillo forman un pequeño laberinto de muros irregulares, puertas antiguas, arcos y pavimento de piedra. En lugar de buscar un monumento concreto, basta utilizar esos elementos para enmarcar el retrato.

Algo parecido ocurre en la plaza de los Moritos y sus alrededores, donde la menor presencia de visitantes facilita imágenes más limpias y con un aspecto especialmente ligado al Trujillo medieval.

Una puerta medieval convertida en marco

La Puerta de Santiago permite llevar esa idea todavía más lejos. El antiguo acceso puede convertirse literalmente en el marco de la fotografía: basta jugar con el arco y situar al protagonista al otro lado para reunir piedra, calle empedrada y arquitectura histórica en una misma composición.

Quienes quieran continuar recorriendo el exterior de la antigua fortificación pueden acercarse a El Espolón, un itinerario junto a la muralla que parte del entorno del Arco del Triunfo y permite contemplar la villa desde perspectivas menos habituales antes de regresar hacia la zona de Coria.

También merece la pena buscar los caminos situados bajo las murallas y el castillo. Desde una posición inferior, un contrapicado hace que los muros se eleven detrás del protagonista y permite transmitir unas dimensiones que no siempre se perciben fotografiando la fortaleza frontalmente.

Coria y Las Monjas: mirar hacia el otro lado

No todas las mejores fotografías obligan a mirar hacia los monumentos. Desde el entorno de la Puerta de Coria la cámara puede girarse hacia los Llanos de Cáceres, incorporando el paisaje extremeño como protagonista. Esta se convierte además en una alternativa especialmente atractiva al final de la tarde.

El Mirador de las Monjas ofrece otra posibilidad. Aunque es un enclave más conocido, cambiar el encuadre puede transformar completamente la imagen. En lugar de limitarse a fotografiar la panorámica, se pueden utilizar tejados, campanarios, la Torre del Alfiler o las cigüeñas para construir un retrato diferente.

Y para quienes busquen alejarse todavía más del circuito habitual, aparecen alternativas como La Serrezuela o el Berrocal de Trujillo. Grandes bloques de granito, vegetación y paisaje abierto sustituyen aquí a palacios y torres. El resultado puede parecer tomado a kilómetros de distancia pese a encontrarse en el entorno de una de las ciudades monumentales más reconocibles de Extremadura.

Los clásicos también admiten otra fotografía

Ni siquiera hace falta renunciar al castillo o la Plaza Mayor para escapar de las imágenes repetidas. En la fortaleza, cambiar la altura de la cámara, aprovechar las almenas como líneas de composición o buscar las vistas sobre Santa María permite obtener fotografías muy diferentes. Desde las zonas elevadas, además, los tejados y torres construyen una panorámica difícil de reproducir desde abajo.

En la Plaza Mayor, el truco está en abandonar durante unos minutos la fotografía frontal. Los soportales pueden funcionar como encuadres naturales, mientras que columnas, sombras y pavimento permiten incorporar profundidad. El amanecer y el atardecer hacen el resto, resaltando las texturas del granito y modificando por completo el aspecto de fachadas y palacios.

La foto que no está marcada en el mapa

Esa es la ventaja de un lugar como Trujillo, que sus mejores imágenes no se esconden delante de los monumentos más famosos, sino que se encuentra en aquellos lugares en los que no se piensa habitualmente cuando uno visita el municipio.

Volver con una imagen del castillo, la muralla o la plaza es sencillo, pero el verdadero reto consiste en regresar con una imagen que obligue a quien la vea a preguntar desde dónde fue tomada.