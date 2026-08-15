Una avería de agua obliga a cortar la carretera EX-119 cerca de Jarandilla de la Vera

Una avería de agua ha obligado a cortar la carretera EX-119 en el kilómetro 32 cerca de Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Según ha informado el 112 de Extremadura a través de sus redes sociales, en el lugar están ya trabajando bomberos de la Diputación de Cáceres, efectivos del servicio de aguas Aquanex.

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También hay agentes de la Guardia Civil así como trabajadores de los equipos de conservación de carreteras.