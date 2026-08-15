Tráfico
Una avería de agua obliga a cortar la carretera EX-119 cerca de Jarandilla de la Vera
Se encuentran trabajando en la zona bomberos del CPEI de Cáceres, efectivos de Aquanex y de la Guardia Civil
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Una avería de agua ha obligado a cortar la carretera EX-119 en el kilómetro 32 cerca de Jarandilla de la Vera (Cáceres).
Según ha informado el 112 de Extremadura a través de sus redes sociales, en el lugar están ya trabajando bomberos de la Diputación de Cáceres, efectivos del servicio de aguas Aquanex.
También hay agentes de la Guardia Civil así como trabajadores de los equipos de conservación de carreteras.
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