Moraleja te invita un verano más a darte un chapuzón entre letras

En los días en los que la provincia de Cáceres parece haber subido todavía más la temperatura, pocos planes apetecen tanto como darse un baño en la piscina. Sin embargo, hay quienes, después de un buen chapuzón, no terminan de verse durante horas tumbados al sol, refugiados bajo la sombrilla o jugando a las cartas sobre la toalla.

Para ellos, Moraleja ofrece una alternativa que permite cambiar durante un rato el agua por las páginas de un libro. La bibliopiscina cumple este verano 20 años desde aquella primera experiencia puesta en marcha en 2006 y lo hace incorporando deporte y hábitos saludables a su particular manera de pasar las tardes estivales.

Del libro al parchís

La bibliopiscina incorpora también juegos educativos y tradicionales, una alternativa pensada especialmente para quienes prefieren compartir el tiempo de ocio.

Parchís, ajedrez, tres en raya, dominó, ¿Quién es quién?, o El primero de la clase forman parte de una oferta a la que también se incorporan pinturas y otras propuestas de entretenimiento. Así, la piscina se convierte durante unas horas en algo más que un espacio reservado para combatir las altas temperaturas.

Este verano, además, el concepto da un paso más con la llegada de la bibliopiscina Deportiva, que comenzó el pasado 10 de agosto y combina ocio, ejercicio físico y divulgación sobre hábitos saludables.

También toca moverse

De lunes a jueves, entre las 17:00 y las 20:30 horas, las piscinas municipales acogen actividades deportivas y dinamizaciones relacionadas con una alimentación saludable y sostenible. Las propuestas están planteadas para diferentes edades y buscan aprovechar un espacio especialmente frecuentado durante estos días para promover también un verano activo.

Los viernes, la actividad cambia de escenario y se traslada durante la mañana al Parque Fluvial Feliciano Vegas. La jornada comienza de 9:00 a 10:00 horas con paseos saludables destinados a la población adulta. Posteriormente, entre las 10:00 y las 12:30 horas, regresan las actividades deportivas y las propuestas vinculadas con la alimentación.

La fórmula, que nació como una manera de acercar los libros a un lugar de ocio, incorpora ahora movimiento, juegos y hábitos saludables sin abandonar el carácter abierto y comunitario que ha acompañado a la iniciativa.

20 veranos junto al agua

La bibliopiscina de Moraleja comenzó a funcionar a principios de agosto de 2006 en las instalaciones de la piscina municipal. La propuesta trasladaba hasta este espacio una pequeña biblioteca adaptada a un escenario poco habitual para la lectura y permitía que niños y adultos pudieran encontrar otra forma de entretenimiento entre baño y baño.

Dos décadas después, la iniciativa continúa formando parte del verano moralejano, aunque su oferta ha ido ampliándose. La estructura de la bibliopiscina está diseñada para que los fondos permanezcan visibles y accesibles tanto para mayores como para pequeños, facilitando que cada usuario pueda localizar aquello que más le interese.

La variedad es precisamente una de sus características. Entre las opciones disponibles aparecen novedades literarias, literatura infantil y juvenil, publicaciones relacionadas con Extremadura y obras de diferentes temáticas. A ello se suman prensa diaria regional y deportiva y revistas mensuales dirigidas a públicos de distintas edades.

De esta manera, no hace falta acudir a la piscina con una novela dentro de la bolsa. Allí mismo es posible escoger una lectura y convertir el tiempo de descanso en unas páginas antes del siguiente chapuzón.

Un chapuzón entre páginas

En pleno agosto, cuando buena parte de los planes giran inevitablemente alrededor del agua, Moraleja demuestra que una tarde de piscina admite bastantes más posibilidades que bañarse y tomar el sol. Hace 20 años colocó libros junto a las toallas y este verano añade deporte y vida saludable a la ecuación.

Desde entonces han cambiado los títulos de las estanterías, los niños que acudieron a aquella primera edición son ya adultos y por las instalaciones han pasado incontables tardes de verano. Sin embargo, hay una imagen que permanece: la de salir del agua, secarse las manos y descubrir que, algunas veces, la mejor manera de continuar el baño es sumergirse en una historia.