Un coloso entre el granito: el misterioso guardián de Santa Cruz de la Sierra

Hay municipios donde las leyendas hablan de antiguos espíritus que recorren las calles, criaturas fantásticas que durante siglos alimentaron los temores de sus vecinos y que hoy regresan cada año convertidas en protagonistas de algunas de sus celebraciones más reconocidas.

Sin embargo, existe un pueblo de la provincia de Cáceres donde los gigantes no necesitan esperar a ninguna fiesta para aparecer. En Santa Cruz de la Sierra permanecen durante todo el año y, para encontrarlos, basta con subir a la sierra y mirar detenidamente hacia las rocas.

Un gigante escondido en la montaña

La singularidad del lugar reside precisamente en aquello que la mirada consigue descubrir entre el granito. En esta zona aparecen grandes masas pétreas con formas antropomorfas, algunas semejantes a enormes cabezas humanas moldeadas sobre la propia montaña.

Entre ellas destaca una especialmente llamativa, situada en el denominado Tercer Risco. Contemplada desde el lado sur del conjunto, la disposición de las piedras permite distinguir no solo lo que parece un rostro, sino también una especie de cuerpo gigantesco integrado en la sierra. Es esa particular perspectiva la que ha terminado convirtiéndolo en el Gigante de Piedra.

La figura aparece también relacionada con denominaciones como 'Coloso Pétreo', mientras que otro de los grandes antropomorfos del entorno es identificado como 'Sansón del Puerto'. A ellos se suma una formación conocida como el 'Sabio Pensante', cuya silueta recuerda, desde determinado punto, a una persona en actitud reflexiva.

Roca del 'Sabio Pensante'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Pero reducir este rincón a una curiosidad geológica sería quedarse únicamente con una parte de la historia. El gigante se encuentra dentro de un espacio mucho más amplio y enigmático: el Santuario Rupestre del Tercer Risco.

Las puertas de un antiguo santuario

El enclave se sitúa en la última elevación de la vertiente sur de la denominada Montaña Sagrada de Santa Cruz y reúne numerosos elementos que han despertado el interés por el posible carácter ritual que tuvo este espacio en tiempos prehistóricos.

El recorrido está delimitado por lo que se interpretan como una puerta de entrada y otra de salida. En su interior aparecen además pasos entre las rocas considerados puertas iniciáticas, grandes bloques graníticos, cazoletas y marcas conocidas como podomorfos, por su semejanza con huellas de pies.

Ídolo pétreo y oculado en Santa Cruz de la Sierra. / Cedida a El Periódico Extremadura

Estas últimas parecen señalar el camino hacia una plataforma superior. Es precisamente allí donde vuelven a aparecer algunos de los elementos más llamativos: las enormes cabezas de piedra que parecen observar desde lo alto el paisaje que se extiende bajo la sierra.

También se identifica en el conjunto un ídolo pétreo y oculado, es decir, una figura de piedra que representa los rasgos del rostro, además de un asiento o trono que ha sido relacionado con el lugar que podría haber ocupado una figura relevante durante posibles ceremonias celebradas en este espacio.

Un camino entre piedras y símbolos

El supuesto recorrido ritual continúa a través de un corredor descendente que termina en un trilito, interpretado como una posible puerta de salida del recinto. A escasa distancia y en una cota inferior existe además una cueva que completa este particular paisaje de granito.

Trilito de la explanada del Risco Chico en Santa Cruz de la Sierra. / Cedida a El Periódico Extremadura

Naturaleza y posibles huellas de actividad humana terminan así mezclándose hasta dificultar en ocasiones establecer dónde acaba una y comienza la otra. La erosión ha trabajado durante siglos sobre el granito y, desde determinados ángulos, ha terminado proporcionando a algunos bloques perfiles sorprendentemente humanos.

El guardián que nunca abandona Santa Cruz

Eso convierte al Tercer Risco en algo más que un punto desde el que contemplar el paisaje. Para descubrirlo hay que recorrer la montaña, atravesar sus formaciones y detenerse a observar unas piedras que cambian completamente dependiendo del lugar desde el que se miren.

Santa Cruz de la Sierra no necesita despertar a sus gigantes una noche concreta del año, ya que el suyo nunca se marcha. Durante varios siglos ha permanecido inmóvil entre el granito, contemplando desde lo alto cómo cambia el paisaje y pasan las generaciones; y lo más fascinante es que todavía hoy, muchos pasan bajo él sin saber que el gigante también parece estar mirándolos.