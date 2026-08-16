El productor extremeño Carlos Pérez descubre el universo microscópico de la región en Montánchez

A veces, para descubrir verdaderamente un territorio, hace falta aprender a observarlo a través de los ojos de quienes viven en él o de quienes lo han recorrido cientos de veces, con la mirada puesta en aquello que los demás apenas perciben.

Esa es precisamente la invitación que el director y productor Carlos Pérez llevará este mes de agosto hasta Montánchez, donde una cita muy especial permitirá descubrir que algunas de las mayores maravillas naturales de Extremadura son, paradójicamente, las que menos se ven.

El próximo 28 de agosto, el entorno del Centro de Investigación y Educación Ambiental La Fontanita acogerá la proyección de 'La Naturaleza Oculta de Extremadura', un documental de 1080 Wildlife Productions dirigido por Pérez que propone cambiar por completo la escala desde la que habitualmente se contempla el patrimonio natural extremeño.

Un mundo a pocos centímetros

Extremadura es conocida por sus dehesas, sus grandes extensiones de bosque y algunas de las aves que sobrevuelan sus espacios protegidos. Sin embargo, bajo ese paisaje reconocible existe otro universo mucho más pequeño que habitualmente pasa inadvertido.

Es precisamente ahí donde pone el objetivo 'La Naturaleza Oculta de Extremadura'. La producción hace un recorrido por la región en primavera, fijándose en elementos como flores, rocas, bosques y pequeñas charcas para descubrir las especies y comportamientos que esconden.

La película muestra desde arañas capaces de cambiar de color para camuflarse entre las flores hasta insectos con sorprendentes estrategias reproductivas. También aparecen escarabajos acuáticos capaces de respirar bajo el agua, mariposas cuyo vuelo recuerda al de un colibrí o anfibios cuya supervivencia puede depender de algo aparentemente tan sencillo como el tiempo que una charca consigue conservar el agua.

Las imágenes de proximidad permiten adentrarse así en un ecosistema donde las dimensiones cambian por completo. Plantas, insectos, arácnidos, anfibios y reptiles forman una compleja red en la que alimentarse, reproducirse o escapar de un depredador depende de adaptaciones desarrolladas durante miles de años.

Una noche de cine en La Fontanita

La proyección se desarrollará el viernes 28 de agosto, entre las 21.30 y las 23.00 horas, en La Fontanita, en Montánchez. La propuesta está dirigida a todos los públicos, aunque los menores deberán acudir acompañados por una persona adulta.

La participación será gratuita, pero requerirá inscripción previa debido a que las plazas son limitadas. La ubicación exacta y el punto de encuentro se comunicarán posteriormente a las personas inscritas.

Al tratarse de una actividad vinculada a un espacio exterior, su celebración estará además condicionada por la meteorología y podrá aplazarse si las condiciones impiden desarrollarla con normalidad.

La elección de una noche de verano para descubrir esta producción permite, además, llevar la naturaleza extremeña a un escenario muy diferente al de una sala convencional. El espectador podrá conocer en la pantalla ese universo diminuto mientras se encuentra precisamente rodeado por uno de los paisajes que caracterizan a la región.

Una vida detrás de la cámara

Detrás de esas imágenes está Carlos Pérez, con una extensa trayectoria dedicada especialmente al documental de naturaleza. Antes de poner en marcha su propia productora trabajó como operador de cámara en TVE y participó, entre otros proyectos, en la realización de piezas audiovisuales para la Expo de Sevilla de 1992.

Ese mismo año fundó 1080 Wildlife, desde donde comenzó a desarrollar sus propios trabajos, con especial atención a la vida salvaje. Desde entonces, la productora ha realizado alrededor de una quincena de documentales difundidos internacionalmente, además de otros formatos audiovisuales.

Su trayectoria acumula más de 80 reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Pérez fue distinguido en 2016 como mejor director en el Kolkata International Wildlife Festival, en India, mientras que los trabajos de 1080 Wildlife han obtenido premios y menciones en países como Rusia, China, Finlandia, Estados Unidos, India o España.

Adenex reconoció además en 2017 a la productora por su labor de comunicación en favor de la conservación de la naturaleza y, un año después, Carlos Pérez recibió un reconocimiento del Ayuntamiento de Montijo por su trayectoria como director de documentales. A estos trabajos se suman producciones como la serie "Alerta Incendio", distinguida con el Premio Nacional Batefuegos de Oro en 2014.

Lo extraordinario estaba ahí

Este verano no hará falta abandonar Extremadura para descubrir un territorio prácticamente desconocido. Igual que tampoco habrá que buscar grandes animales ni paisajes imposibles. Bastará acercarse mucho más a aquello que siempre ha estado delante de nosotros.

Este documental busca que cuando alguien recorra la región, no sienta de la misma manera todos aquellos elementos que observa en un paseo por el campo. A veces descubrir un lugar nuevo no consiste en viajar más lejos, sino en aprender a mirar con otra perspectiva lo que se tiene más cerca.