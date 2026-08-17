Pinofranqueado se niega a pagar la orquesta de sus fiestas tras un "bochornoso espectáculo"

Lo que debía ser una de las noches grandes de las fiestas de Nuestra Señora en Pinofranqueado acabó convirtiéndose en una decepción para el Ayuntamiento y, según reconoce el propio equipo de gobierno, en una situación "bochornosa". La orquesta que llevaba meses contratada para poner música a la noche del 15 de agosto, no llegó a actuar y fue sustituida a última hora por otra formación.

El Ayuntamiento ha salido públicamente a explicar qué ocurrió después de una noche que dejó mal sabor de boca entre los asistentes. Lo ha hecho, además, enseñando el contrato y el presupuesto de la actuación para dejar claro que la orquesta prevista desde principios de año era la inicialmente contratada y que el cambio no partió del Consistorio.

Según explica el Ayuntamiento, el miércoles 5 de agosto, apenas diez días antes de la actuación, la empresa de espectáculos comunicó que la formación inicialmente contratada no podría acudir porque "se había hecho otra contratación paralela". Es decir, la formación que estaba prevista para Pinofranqueado había sido contratada también en otro lugar (Olivenza).

Con el tiempo encima y las fiestas a la vuelta de la esquina, la empresa ofreció el sábado 8 de agosto una alternativa: una formación sustituta. Para presentarla, envió al Ayuntamiento varios vídeos con los que, según el Consistorio, se mostró el tipo de espectáculo que iba a ofrecer.

Pero la noche del pasado sábado las cosas no salieron como esperaban. El Ayuntamiento asegura que el espectáculo que se encontró en la localidad hurdana "no tiene nada que ver" con lo que aparecía en esos vídeos.

"Nos llevamos una decepción muy grande", reconoce el equipo de gobierno, que ha querido pedir disculpas a los vecinos por lo sucedido.

El Ayuntamiento se niega a pagar

Y la reacción del Ayuntamiento ha sido clara: no pagar. El contrato firmado el 4 de junio por el alcalde del municipio, José Luis Azabal, establecía que para el 15 de agosto actuarían la charanga Clave de Sol y la formación musical inicialmente contratada, ambas con música en vivo. El importe total acordado ascendía a 21.005,60 euros, IVA incluido, por el conjunto de los espectáculos.

La charanga sí cumplió con su parte y actuó en Pinofranqueado durante la jornada. La orquesta, en cambio, fue finalmente sustituida.

Por eso, el Ayuntamiento sostiene que no abonará el importe correspondiente a la formación que actuó en sustitución de la inicialmente contratada. "Como ya se ha comunicado a la empresa no se va a pagar la orquesta recibida ese día en sustitución", afirma el Consistorio, que justifica esta decisión porque, a su juicio, no se cumplió el contrato inicial y la alternativa ofrecida tampoco se correspondió con lo presentado previamente.

El Ayuntamiento ha querido además enseñar los documentos que respaldan su versión. Este lunes ha difundido el presupuesto recibido en febrero de este año, con el que se contrataron la charanga y la orquesta para las fiestas, muchos meses antes de que surgiera el problema.

La intención del equipo de gobierno es dejar claro que la contratación estaba cerrada con antelación y que fue el 5 de agosto cuando recibió la noticia de que la formación inicialmente contratada finalmente no acudiría.

En Pinofranqueado, sin embargo, el problema llegó antes de que comenzara una noche que debía ser de fiesta y terminó con explicaciones, disculpas y un contrato encima de la mesa.