El "lujo de La Vera" donde el chiringuito cambia las olas por una garganta

Hay lugares que hacen que el verano sea único para cada persona. Puede ser la playa a la que una familia regresa desde hace años, el pueblo que cada agosto sirve de refugio frente al bullicio urbano o la casa de ese ser querido donde las tardes desaparecen entre conversaciones interminables.

Quienes pasan sus vacaciones en La Vera también tienen uno de esos rincones capaces de convertirse en tradición: el chiringuito de Las Pilatillas, donde el concepto de terraza de verano cambia la arena y el mar por árboles, granito y el sonido de una garganta.

A apenas un kilómetro de Garganta la Olla, junto a la carretera EX-391 que conduce hacia el Monasterio de Yuste, aparece este establecimiento ligado desde hace años a uno de los espacios de baño más conocidos del municipio. Su ubicación marca prácticamente todo lo que ocurre a su alrededor, aquí se puede pasar de la mesa al agua sin abandonar un paisaje dominado por la naturaleza.

Un chiringuito sin playa

Estamos acostumbrados a relacionar la palabra chiringuito con arena, sombrillas y olor a mar, pero Las Pilatillas demuestra que no siempre hacen falta kilómetros de costa. Su terraza se encuentra junto a la Garganta Mayor y permite refugiarse bajo la sombra después de una jornada de baño.

Quienes pasan por allí encuentran el funcionamiento reconocible de cualquier establecimiento estival, aunque trasladado a un escenario completamente diferente. Raciones, bocadillos, carnes y platos combinados acompañan unas jornadas en las que el verdadero protagonista permanece a pocos metros.

El sonido constante del agua, los árboles y las temperaturas más llevaderas junto al cauce explican que algunos visitantes hayan llegado a definir este lugar como "un auténtico lujo de La Vera". Es precisamente esa combinación la que lo convierte en punto de encuentro durante los meses de mayor calor.

Un baño esculpido durante siglos

El atractivo, sin embargo, comienza mucho antes de sentarse a la mesa. Las Pilatillas forman parte de un entorno moldeado durante siglos por el paso del agua sobre el granito. La erosión ha creado oquedades redondeadas conocidas como "marmitas de gigante", pequeñas piscinas naturales que explican el aspecto tan característico de este tramo de la garganta.

Lo que hoy se contempla principalmente como un espacio para escapar del calor tuvo también otros usos. Tradicionalmente, el río formaba parte de la vida cotidiana de los habitantes de la zona y las mujeres acudían a sus inmediaciones para lavar la ropa, aprovechando las aguas procedentes de la sierra de Tormantos.

De aquel escenario cotidiano se ha pasado progresivamente a uno asociado al ocio y al turismo. El agua continúa recorriendo las mismas piedras, pero alrededor de ella se suceden ahora bañistas, familias y visitantes que encuentran en este punto una alternativa a las piscinas convencionales.

Entre Garganta la Olla y Yuste

La ubicación permite además incorporar Las Pilatillas a una jornada mucho más amplia. El paraje se encuentra en el entorno de Garganta la Olla, una localidad marcada por su arquitectura tradicional y declarada Conjunto Histórico-Artístico.

La carretera que pasa junto a la zona continúa hacia otro de los grandes referentes patrimoniales del norte cacereño, el Monasterio de Yuste, estrechamente vinculado a los últimos años de vida del emperador Carlos V. Naturaleza, patrimonio y gastronomía quedan así concentrados en apenas unos kilómetros.

Pero durante las semanas en las que el termómetro aprieta, es el agua la que termina imponiendo su propia ruta. Las gargantas de La Vera se convierten entonces en destino para quienes buscan un verano diferente al de la costa, pero sin renunciar a ese pequeño ritual de bañarse, sentarse a comer y dejar pasar las horas sin demasiada prisa.

El verano también suena a río

Quizá ahí se encuentre buena parte del encanto del chiringuito de Las Pilatillas. No pretende competir con la imagen clásica de una terraza frente al mar porque su privilegio consiste precisamente en no necesitarlo. Aquí las olas se sustituyen por el curso de la garganta, la arena por enormes piedras de granito y el horizonte abierto por un paisaje cubierto de vegetación.

Cada persona acaba asociando el verano a un lugar, un olor o incluso un sonido. Para algunos será siempre el mar rompiendo junto a una terraza. Para quienes han encontrado su pequeño paraíso en este rincón de La Vera, probablemente baste con cerrar los ojos, escuchar correr el agua de Las Pilatillas y saber que han vuelto, un verano más, al lugar donde querían estar.