Un verano en cada camiseta: la tradición que viste las fiestas de los pueblos de Cáceres

A lo largo del verano, las fiestasse suceden por toda la provincia de Cáceres, pero hay un elemento que resulta difícil separar de muchas de ellas: las peñas. Grupos de amigos de toda la vida que han ido creciendo con nuevas incorporaciones y que, cuando se acercan los días grandes de sus pueblos, ponen toda su imaginación al servicio de una camiseta. Elegir el tema, diseñarla y estrenarla se convierte en un ritual que comienza mucho antes del chupinazo y termina dejando en el armario un recuerdo de cada verano.

Imagen de la peña de Logrosán. / Cedida a El Periódico Extremadura

Detrás de esas prendas hay mucho más que una elección estética. Lo demuestran dos grupos de Guadalupe y Logrosán, con historias muy diferentes, pero ideas prácticamente idénticas sobre lo que representan en las fiestas de sus pueblos.

Mientras unas llevan años compartiendo fiestas y coleccionando camisetas, los otros acaban de estrenar su primera temporada como peña. En ambos casos, sin embargo, la camiseta termina significando prácticamente lo mismo: pertenecer a un grupo y celebrar que, un verano más, han conseguido volver a reunirse.

Trece amigas que siempre vuelven

En Guadalupe son 13 amigas y ni siquiera necesitan un nombre oficial para reconocerse. Familiares y conocidos comenzaron a referirse a ellas cariñosamente como "las niñas" y, con el tiempo, ellas mismas terminaron haciendo suyo ese apelativo.

Más que considerarse una peña únicamente durante las fiestas, explican que son un grupo de amigas durante los doce meses. Sin embargo, "los toros" se han convertido en una fecha marcada en rojo. Aunque durante el resto del año cada una siga su propio camino, intentan regresar "por encima de todo" para compartir esos días.

Imagen de la peña de Guadalupe. / Cedida a El Periódico Extremadura

El ritual comienza desde la primera jornada. Se arreglan, estrenan juntas la camiseta y cenan todas juntas en la plaza antes del chupinazo. Ese momento supone para ellas la verdadera señal de salida de los cuatro días que esperan durante todo el año.

Precisamente por eso, la camiseta ha terminado "adquiriendo un valor especial". No representa únicamente ir vestidas iguales, sino la amistad y el regreso anual del grupo. Incluso su preparación se ha convertido en parte de las fiestas: lanzan ideas, recuperan bromas internas, observan temas de actualidad y van descartando propuestas hasta encontrar aquella que consigue representarlas a todas.

De la Eurocopa a convertirse en hadas

Los diseños de los dos últimos años muestran hasta dónde puede llegar esa imaginación. En 2024, la victoria de España en la Eurocopa les dio prácticamente hecho el punto de partida. Crearon su propia selección con camisetas blancas, un escudo de equipo titular, cuernos en referencia a los toros y una copa.

Diseño de las camisetas del Mundial y el logo de las Winx. / Cedida a El Periódico Extremadura

Después llegó la personalización. Cada integrante escogió un futbolista y mezcló su nombre con el propio hasta crear dorsales como "Clauvajal" o "Lurata". Las frases también jugaban con cada jugador: desde "A Carvajal le llaman el pitbull, a mí que me pongan una de Pitbull" hasta "Morata, yo también sé levantar la copa". Incluso incorporaron en una manga un código QR que conducía a un álbum compartido de fotografías.

Un año después viajaron todavía más atrás, hasta una serie que había formado parte de su infancia: las Winx. Así nació "Aventur-hadas, el juego de las copas", una mezcla entre universo fantástico, videojuego y una tendencia de TikTok.

Imagen de los carteles diseñados para las fiestas de Guadalupe. / Cedida a El Periódico Extremadura

Cada amiga creó su propia hada, con nombre, personalidad y habilidad. Todas quedaban unidas por una frase que trasladaba la fantasía directamente a Guadalupe: "De todas las hadas nos tocó ser: las aferr-hadas a la Curva", un lugar muy representativo del pueblo, por ser donde se concentra la celebración la mayor parte de estos días.

La espalda imitaba la ficha de un videojuego, con nivel, habilidad especial, frase desbloqueada y barras de alcohol, baile y toros. El resultado terminó llevándose además el primer premio en el concurso de camisetas de peñas del chupinazo de 2025.

Para este verano han optado por mirar hacia otro lugar. Adelantan únicamente que la nueva camiseta tiene un componente más nostálgico y está pensada para adquirir todavía más significado cuando pasen los años.

Una peña que acaba de estrenar camiseta

A unos kilómetros, en Logrosán, otra camiseta comienza ahora a escribir su historia. El grupo está formado por alrededor de 20 personas. Algunos mantienen una amistad desde hace años y otros se han incorporado progresivamente hasta construir un grupo que este verano ha vivido su primera experiencia oficialmente como peña.

Imagen de la peña de Logrosán. / Cedida a El Periódico Extremadura

Tampoco cuentan con un nombre, pero sí con un lema nacido de una referencia musical reconocible: "Debí beber más Mahou", un juego con el título del conocido álbum de Bad Bunny.

Su proceso creativo también pasa por compartir propuestas y someterlas a votación. Buscan diseños divertidos que incorporen referencias al grupo o a acontecimientos ocurridos durante el año. Para ellos, vestir la misma camiseta representa pertenencia y unión, pero también empieza a funcionar como el primer recuerdo material de una historia que acaba de comenzar.

El uniforme de cada verano

Guadalupe y Logrosán representan dos momentos distintos de una misma tradición. Unas pueden mirar hacia atrás y reconocer cada verano por la camiseta que llevaron; los otros acaban de guardar la primera. Entre ambos extremos está precisamente buena parte de la esencia de las peñas: amigos que regresan, otros que se incorporan y recuerdos que se acumulan año tras año.

Porque cuando terminan las fiestas, se desmontan las barras y las calles recuperan su rutina, esas camisetas dejan de ser el uniforme de unos cuantos días. Acaban dobladas en un cajón hasta que, años después, basta volver a sacarlas para recordar quién estaba, qué ocurrió aquel verano y por qué durante unos días todos quisieron vestir exactamente igual.