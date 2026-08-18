Del gran circuito internacional a Portaje: Paco Montalvo lleva su violín flamenco al mundo rural

Portaje volverá a convertir este fin de semana la pasión por el flamenco en una de sus grandes señas de identidad. El municipio cacereño celebra la vigésimo sexta edición de su Festival Flamenco, una cita nacida de la propia afición de sus vecinos y que, después de 26 años, se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales con mayor trayectoria de la provincia. Este año, además, apuesta por dar un pequeño giro al certamen con la llegada de Paco Montalvo y su violín flamenco como gran protagonista.

La programación ha sido presentada este lunes en el jardín del palacio de Carvajal de Cáceres por la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el alcalde de Portaje, David Ramos, y Juan Antonio Díaz Galán, presidente honorífico de la Peña Flamenca Camarón de la Isla y director del festival.

Gutiérrez ha puesto precisamente el foco en el origen de una cita que, a su juicio, explica en buena medida su éxito. "Esto no es una actividad que llegue a Portaje o que de alguna manera pase por Portaje, sino que es una actividad que la ha construido el propio Portaje", destacó. El festival nació desde la Peña Cultural Flamenca, como un punto de encuentro de aficionados y seguidores del flamenco, y ha logrado mantenerse vivo durante más de dos décadas con la implicación de los vecinos y el apoyo del Ayuntamiento.

Galería | Las imágenes de la presentación del XXVI Festival de Flamenco de Portaje / Pablo Parra

Para la vicepresidenta, esa participación ciudadana es una de las grandes fortalezas de la cita. Ha reivindicado que la cultura no puede ser "un patrimonio exclusivo de las localidades grandes" y ha puesto a Portaje como ejemplo de cómo un municipio pequeño puede crear y mantener un proyecto cultural de calidad capaz de atraer a visitantes de otros puntos de la provincia, de Extremadura e incluso de fuera de la región.

"Fortalecer la autoestima del propio pueblo, esas autoestimas colectivas, preservar las tradiciones, generar esos espacios de encuentro entre la población y también entre la gente que, año a año, va a visitarles con la excusa del festival de flamenco", ha señalado.

Paco Montalvo, el gran reclamo

El plato fuerte llegará el próximo sábado 22 de agosto, a las 23.00 horas, en la plaza de la Constitución de Portaje, donde Paco Montalvo ofrecerá su espectáculo con el violín flamenco. La actuación será de pago y contará con un aforo de unas 1.000 personas, según explicó la organización durante la presentación. Las entradas cuestan 16 euros si se adquieren de forma adelantada y 22 en taquilla.

La elección del artista supone, además, una apuesta diferente dentro de la trayectoria del festival. Esther Gutiérrez destacó que el violín continúa siendo un instrumento poco habitual dentro del imaginario flamenco, pese a que el género ha ido incorporando distintos sonidos a lo largo de su historia.

"Es una maravilla poder contar en esta edición con Paco Montalvo", señaló la vicepresidenta, que ha considerado un "auténtico lujo" que el artista haga parada en Portaje dentro de su gira conmemorativa por el décimo aniversario de 'Alma del violín flamenco'.

Galería | Las imágenes de la presentación del XXVI Festival de Flamenco de Portaje / Pablo Parra

Desde el Ayuntamiento, David Ramos mostró su satisfacción por contar con el músico y puso el acento en la dimensión que tiene para un pueblo de apenas 380 habitantes. "Ver a un pueblo de 380 habitantes en su página web y que ponga Portaje, su único concierto que tiene ahora en España actualmente, y que justo por debajo esté una capital como la de Londres, pues la verdad es que nos enorgullece a los portajeros", señaló.

Ramos considera al artista "el número uno del violín" en España en la actualidad y defendió la importancia de que una localidad pequeña pueda acoger espectáculos de estas características.

Un instrumento que también es flamenco

Juan Antonio Díaz Galán explicó que la apuesta de este año pretende precisamente dar "un pequeño giro" al festival a través del violín. La historia del flamenco, recordó, ha estado marcada por la incorporación progresiva de nuevos instrumentos.

"Empezó con tan solo la voz y, como mucho, el puño y las palmas. Y luego, más tarde, ya se incorporó la guitarra y después el cajón peruano", explicó. En ese proceso también tuvo un papel importante Camarón de la Isla, precisamente una de las grandes figuras que dan nombre a la peña flamenca organizadora del certamen.

Díaz Galán quiso recordar así una conocida frase del cantaor: "El flamenco lo llevo yo por dentro. Si el instrumento toca flamenco, es flamenco".

Paco Montalvo, cordobés de origen extremeño por parte de su familia, está considerado por la organización como uno de los grandes exponentes del violín flamenco. Sus abuelos y parte de su familia proceden de Azuaga, en Badajoz, donde pasó parte de su infancia.

Su primer disco, 'Alma del violín flamenco', fue nominado a seis Grammys y logró el disco de oro, mientras que su trayectoria incluye numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Finalizó sus estudios de violín con matrícula de honor a los 16 años y entre sus referentes figuran Paco de Lucía, Vicente Amigo y Camarón de la Isla. Algunos de sus vídeos musicales superan los 10,5 millones de reproducciones.

En Portaje estará acompañado por un cuadro flamenco formado por percusión, palmeros, bailaora, guitarra y bajo eléctrico.

Aunque el gran espectáculo tendrá lugar este sábado, el festival ya tuvo una primera cita el pasado 1 de agosto en las piscinas municipales de Portaje. La actuación, de carácter gratuito, contó con Alcante, Paquillo 'El Levita' y el guitarrista cacereño Perico de La Paula.

De esta manera, la vigésimo sexta edición se reparte entre dos citas, una primera gratuita y de formato más pequeño y el gran concierto de este sábado, que será de pago y tendrá como escenario la plaza de la Constitución.