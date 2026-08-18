Navalmoral de la Mata pone en marcha un nuevo servicio para ayudar a las personas dependientes en sus casas

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha sacado a licitación el contrato para prestar durante un año el Servicio de Ayuda a Domicilio destinado a personas en situación de dependencia, con un presupuesto base de 276.149,50 euros, IVA incluido. El expediente, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 5 de agosto, contempla un total de 24.080 horas de atención.

El objetivo es garantizar que las personas dependientes que tengan reconocido este recurso puedan continuar recibiendo en sus propios domicilios la atención que necesitan para desenvolverse en su vida cotidiana. El servicio está dirigido a usuarios a los que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia haya determinado esta modalidad de intervención dentro de su Programa Individual de Atención.

La empresa que resulte adjudicataria deberá estar acreditada por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y será la encargada de contratar al personal necesario para prestar el servicio. Además, tendrá que garantizar que las bajas, vacaciones y otras ausencias de los trabajadores se cubran para evitar que la atención a las personas usuarias se interrumpa.

Ayuda para lo más cotidiano

El servicio va mucho más allá de las tareas domésticas. Entre las prestaciones previstas se encuentran el apoyo en la higiene personal, la movilización dentro de la vivienda, la ayuda para comer, el acompañamiento a visitas sanitarias, el apoyo en la toma de medicación prescrita y la compañía para evitar situaciones de soledad o aislamiento.

También se contempla el acompañamiento para realizar actividades cotidianas o acudir a centros sanitarios y lugares de reunión dentro del municipio, así como el apoyo a los cuidadores principales mediante servicios de respiro familiar.

En cuanto a las labores del hogar, podrán incluir la limpieza habitual de la vivienda, el cambio de ropa de cama, el lavado y ordenación de la ropa del usuario, la retirada de basura, la compra de alimentos y productos de primera necesidad y la preparación de comidas adaptadas a las necesidades de cada persona. Estas tareas tendrán carácter complementario de la atención personal y se realizarán cuando el usuario no pueda llevarlas a cabo por sí mismo.

El pliego deja fuera, en cambio, aquellas actuaciones que requieren conocimientos sanitarios específicos, como la administración de inyectables, la colocación o retirada de sondas, las curas de enfermería o determinadas actuaciones de rehabilitación.

Un contrato de hasta 694.800 euros con una posible prórroga

El contrato tendrá una duración inicial de un año, aunque contempla la posibilidad de una prórroga por otro año. El valor estimado asciende a 694.800,74 euros, mientras que el presupuesto base para el primer año se sitúa en 276.149,50 euros, con el IVA incluido.

El servicio se financiará mediante la aportación correspondiente al Programa de Colaboración Económica Municipal de la Junta de Extremadura para 2026 y mediante las aportaciones que, en concepto de precio público, correspondan a los usuarios. El Ayuntamiento contempla una aportación pública de 11,46 euros por hora, IVA incluido, mientras que la contribución máxima de los usuarios será de 3,54 euros por hora.

El precio máximo de licitación se fija en 15 euros por hora de servicio, IVA incluido. Las empresas podrán presentar ofertas a la baja sobre ese precio unitario.

Ofertas hasta el 20 de agosto

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de agosto a las 23.59 horas. La apertura de la documentación administrativa, de la propuesta técnica y de las ofertas económicas está prevista para el 26 de agosto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La adjudicación no dependerá únicamente del precio. La oferta económica tendrá un peso de 40 puntos y se valorarán también las ayudas técnicas que ofrezcan las empresas, hasta 15 puntos, así como el proyecto técnico para desarrollar el servicio, con otros 25 puntos, y el protocolo de gestión específica, que aportará hasta 20 puntos.

Entre las mejoras contempladas figuran la aportación de sillas de ducha o baño y sillas de ruedas para las personas usuarias del servicio.

El Ayuntamiento establece además mecanismos de seguimiento y control para comprobar que el servicio se presta correctamente. El adjudicatario deberá facilitar información periódica sobre las horas realizadas, los usuarios atendidos y el personal encargado de la atención, mientras que el Consistorio podrá exigir la subsanación de posibles deficiencias durante la ejecución del contrato.

En definitiva, el nuevo contrato busca dar continuidad a un servicio pensado para que las personas en situación de dependencia puedan permanecer en sus hogares con apoyo profesional en aquellas tareas que ya no pueden realizar por sí mismas.