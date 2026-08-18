Dos orquestas con el mismo nombre y una acusación de suplantación: la polémica de las fiestas de Pinofranqueado va a más

La polémica surgida tras las fiestas de Nuestra Señora de Pinofranqueado, a raíz de la ausencia de la orquesta inicialmente contratada y de la actuación de la formación que la sustituyó, parece ir mucho más allá de una simple decepción con un espectáculo. El pasado domingo, el Ayuntamiento de Pinofranqueado publicó un duro comunicado en redes sociales en el que calificó de "bochornosa" la situación vivida durante el día grande de las fiestas y aprovechó para pedir disculpas a los vecinos.

La situación, según explicó el Consistorio, comenzó cuando la orquesta contratada meses antes comunicó, apenas diez días antes de la actuación en Las Hurdes, que no podría acudir debido a una "contratación paralela". La empresa ofreció entonces una alternativa y remitió al Ayuntamiento un vídeo de YouTube para presentar a la formación sustituta.

El problema llegó después. El Ayuntamiento aseguró que la actuación finalmente ofrecida distaba bastante de lo que se había mostrado en el vídeo promocional y anunció que no abonaría el importe correspondiente al espectáculo. Pero, entre las reacciones posteriores, ha aparecido una nueva arista que complica todavía más el asunto: existen dos orquestas con el nombre de Athenea y una de ellas acusa a la otra de haber utilizado su identidad y su material promocional.

Dos orquestas, un mismo nombre y una acusación de suplantación

Las dos formaciones, una de Alcalá de Henares y otra de Gijón, se han defendido y han intercambiado acusaciones en la misma publicación del Ayuntamiento. La primera en pronunciarse fue la madrileña Athenea Orquestra, que fue también la primera en hablar de una supuesta suplantación de identidad.

"Como hemos podido comprobar hemos sufrido una suplantación de identidad ya que esa orquesta que ustedes han tenido en el pueblo NO es la verdadera orquesta Athenea", comienza el comentario firmado por Vicente Grao, responsable de la formación.

El origen de la acusación estaría en el vídeo que la empresa de espectáculos envió al Ayuntamiento para presentar a la formación sustituta. Según la Athenea madrileña, ese material promocional era suyo y no correspondía a la orquesta que finalmente actuó en Pinofranqueado.

"Hemos podido comprobar que han utilizado NUESTRO VÍDEO PROMOCIONAL y eso nosotros lo consideramos como un delito. Actuaremos legalmente contra todos y cada uno de los involucrados en este fraude", sostiene la formación.

Desde la orquesta de Alcalá de Henares lamentaron además la situación vivida en Pinofranqueado e invitaron a consultar sus redes sociales para comprobar que no actuaron allí el pasado 15 de agosto.

"Orquesta Athenea quiere agradecer al Ayuntamiento que nos contactaran porque de esa manera hemos descubierto este fraude de esta gente que utiliza nuestros vídeos para promocionar su orquesta", concluyen.

La otra Athenea niega la suplantación

La segunda formación, con sede en Gijón, no tardó en responder y rechazó de forma tajante cualquier acusación de suplantación de identidad. La orquesta asturiana sostiene que está registrada oficialmente en la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, "con su correspondiente número y publicación en el BOE".

"A día de hoy cualquier persona que quiera registrarse con nuestro nombre dicha oficina nos lo comunica, dándonos la opción de aceptar o rechazar que se utilice el mismo", señalan. Añaden además que, en caso de que una empresa o persona utilizara su marca sin consentimiento, tendrían la posibilidad de denunciarlo ante la propia OEPM.

"Disponemos de los medios necesarios para costearnos nuestros propios vídeos promocionales", aseguran, negando así que tengan necesidad de hacerse pasar por otra formación.

Con respecto al vídeo que el Ayuntamiento recibió antes de la actuación, la formación asturiana sostiene que ellos enviaron su propio material, aunque se desvinculan del vídeo que el Consistorio asegura haber utilizado como referencia para contratarles.

"El público bailó y cantó con nosotros"

La orquesta que actuó en Pinofranqueado también ha querido defender el resultado de su actuación frente a las críticas del Ayuntamiento. "Tenemos vídeos de nuestra actuación que demuestran que no es cierto lo que se está diciendo, el público bailó y cantó con nosotros. Nuestra actuación se alargó más tiempo del contratado porque así lo pidió el público", afirman.

Uno de los elementos que había llamado la atención en las críticas posteriores fue un vídeo en el que aparece una persona cantando un tema de Mägo de Oz. La formación asturiana explica que no se trata de un integrante de la orquesta, sino de un espectador que se encontraba en la fiesta y que pidió subir al escenario para cantar junto a ellos. "Esa persona no es integrante de la orquesta", recalcan.

La formación defiende así la trayectoria de un grupo que, según sus propias palabras, "lleva más de diez años funcionando" y admite que una actuación no tiene por qué gustar por igual a todo el mundo.

"Entendemos que no se puede gustar a todo el mundo, porque para gustos hay colores, y que puede que unos disfrutaran de la actuación y que otros, por el contrario, no haya sido así", señalan.

El Ayuntamiento da el asunto por zanjado

La polémica deja así sobre la mesa dos versiones enfrentadas sobre la identidad de la formación que actuó en Pinofranqueado y sobre el origen del vídeo que sirvió para presentarla al Ayuntamiento. El Consistorio ha decidido no realizar nuevas declaraciones públicas sobre este asunto y da la cuestión por zanjada, al menos de cara a los medios.

Lo que sí mantiene, según parece, es la decisión anunciada inicialmente: no pagar a la empresa organizadora por la actuación de la formación sustituta, al considerar que se produjo un incumplimiento del contrato.

Queda, por tanto, una pregunta en el aire: ¿hubo una suplantación premeditada o se trata de una confusión entre dos formaciones con el mismo nombre que ha terminado complicando todavía más una polémica que comenzó con una sustitución de última hora? Por ahora, las dos orquestas mantienen versiones completamente opuestas.